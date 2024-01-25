Элина Свитолина доказала, что благодаря труду и упорству можно пройти тернистый путь от никому неизвестной теннисистки до одной из лучших в мире. 24 Канал вспомнил, как начинался теннисный путь Элины, ее памятные победы и грандиозное возвращение на корт после беременности.

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Свитолина в спорте оказалась не случайно. Как известно, девушка родилась в спортивной семье, где мама занималась греблей на байдарках и каратэ, а отец – борьбой. По теннису – первым в семейство Свитолиных этот вид спорта внедрил брат Элины Юлиан, который на 9 лет старше девушки. Именно он начал заниматься теннисом, а впоследствии и маленькую Свитолину заинтересовала ракетка с мячом.

Когда я родилась, семья уже была на корте,
– вспоминала Элина в одном из своих интервью.


Свитолина с братом / Фото из инстаграмма Юлиана

После услышанных мнений многих тренеров, которые говорили о таланте юной теннисистки, семья Элины приняла решение, что следует переехать из Одессы в Харьков, где собственно Свитолина в возрасте двенадцати лет продолжила старательно строить свою карьеру. С тех пор девушка начала писать новую страницу в своей жизни.

Первая ракетка Украины имеет немало достижений. Элина как никто другой знает, что благодаря добросовестной работе она сможет покорять новые вершины. По словам самой спортсменки нужно всегда быть в лучшей форме, иначе соперники тебя "разорвут".

За спиной Свитолиной разнообразные достижения, которые дают ей возможность оставаться самой титулованной теннисисткой в Украине. Поэтому, в 2017-м, 2018-м и 2019-м Элина стала единственной, кто занял третье место в рейтинге WTA.

В 2020 году Свитолина победила в двух турнирах WTA – Monterrey Open и Internationaux de Strasbourg. Этот год украинка завершила пребыванием на пятой строчке в рейтинге. В целом одесситка выиграла более 17 турниров WTA.


Элина Свитолина / Фото Getty Images

В июне 2021 теннисистка квалифицировалась на летние Олимпийские игры в Токио-2020, где спортсменка получила "бронзу", одержав волевую победу над Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Теннисистка неоднократно на своем пути преодолевала опытных теннисисток, как вот, например, румынку Симону Халеп, польку Игу Швьонтек, а также американку Винус Уильямс, которую до Элины побеждала только собственная сестра Винус Серена Уильямс.

Хотя 17 января 2022 года украинская теннисистка и одержала победу на старте Australian Open, уже впоследствии после Miami Open Элина приостановила карьеру на счастливой ноте и взяла паузу из-за своей первой беременности, о которой объявила в мае.

Как ранее отмечала Свитолина, у нее не было никаких сомнений, что через некоторое время после рождения дочери она вернется в спорт. Именно этого и придерживалась Элина несмотря на то, что муж не против видеть профессиональную теннисистку в роли мамы.

Поэтому родив в октябре 2022 года дочь Скай, уже в апреле следующего года спортсменка сыграла на грунтовом корте турнира WTA, который состоялся в городе Чарлстон (США). Элину постоянно хотели видеть организаторы самых разнообразных турниров, ведь не так много теннисисток решаются так быстро вернуться в Тур.


Элина Свитолина на презентации AO-2024 с дочкой / Фото из инстаграмма теннисистки

После этого украинка уверенно одолела россиянку Анну Блинкову, выиграв турнир WTA 250 во французском Страсбурге. Впоследствии одесситка добралась в полуфинал Уимблдона и благодаря этому достижению Свитолина вернула себе звание первой ракетки Украины, а пресс-служба WTA выложила сообщение, в котором украинку признано камбек-теннисисткой 2023 года.

Начала сезон спортсменка с турнира Auckland Classic. После чего начала свою борьбу на Открытом чемпионате Австралии, где дошла до 1/8 финала. Хотя могла дойти до более поздней стадии соревнований. В поединке против чешки Линды Носковой Элина провела всего три гейма и вызвала врачей на корт, держась за спину.

Из-за травмы первая ракетка Украины не смогла продолжить встречу и снялась с матча. Носкова на отказе Элины прошла в четвертьфинал, где впоследствии в двух сетах проиграла другой украинке Даяне Ястремской.

Свитолина снялась с AO-2024 из-за травмы: смотрите видео

Свитолина со слезами на глазах покинула корт, но местная публика, где было немало сине-желтых флагов, устроила украинской теннисистке овации стоя.

На пресс-конференции после поединка Свитолина призналась, что еще в первом гейме почувствовала резкую боль в спине, которая сковывала ее движения и не давала ничего показать на корте. Теперь украинка будет отдыхать, чтобы уделить время здоровью. Элина надеется, что проблемы со спиной являются несерьезными, поэтому быстро сможет вернуться к тренировочному процессу и соревнованиям.

В ноябре 2023-го украинка сообщила, что совмещать профессиональную деятельность с материнством сложно, но отметила, что прекращать карьеру пока не собирается.

По словам Элины она уверена, что отложит ракетку, когда наступит нужное для этого время, а пока, спортсменка продолжает покорять новые вершины и благодаря украинским защитникам, которые мотивируют теннисистку своей храбростью и несокрушимым характером в борьбе против врага.


Свитолина посетила военных / Фото из инстаграмма теннисистки

Напомним, что благодаря игре в теннис Свитолина имеет возможность активно помогать армии не только эмоционально, но и финансово. Также следует вспомнить, что Элина является амбассадором платформы UNITED24.