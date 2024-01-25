Элина Свитолина доказала, что благодаря труду и упорству можно пройти тернистый путь от никому неизвестной теннисистки до одной из лучших в мире. 24 Канал вспомнил, как начинался теннисный путь Элины, ее памятные победы и грандиозное возвращение на корт после беременности.

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Как Свитолина пришла в теннис

Свитолина в спорте оказалась не случайно. Как известно, девушка родилась в спортивной семье, где мама занималась греблей на байдарках и каратэ, а отец – борьбой. По теннису – первым в семейство Свитолиных этот вид спорта внедрил брат Элины Юлиан, который на 9 лет старше девушки. Именно он начал заниматься теннисом, а впоследствии и маленькую Свитолину заинтересовала ракетка с мячом.

Когда я родилась, семья уже была на корте,

– вспоминала Элина в одном из своих интервью.



Свитолина с братом / Фото из инстаграмма Юлиана

После услышанных мнений многих тренеров, которые говорили о таланте юной теннисистки, семья Элины приняла решение, что следует переехать из Одессы в Харьков, где собственно Свитолина в возрасте двенадцати лет продолжила старательно строить свою карьеру. С тех пор девушка начала писать новую страницу в своей жизни.

Звездный путь к званию одной из лучших теннисисток планеты

Первая ракетка Украины имеет немало достижений. Элина как никто другой знает, что благодаря добросовестной работе она сможет покорять новые вершины. По словам самой спортсменки нужно всегда быть в лучшей форме, иначе соперники тебя "разорвут".

За спиной Свитолиной разнообразные достижения, которые дают ей возможность оставаться самой титулованной теннисисткой в Украине. Поэтому, в 2017-м, 2018-м и 2019-м Элина стала единственной, кто занял третье место в рейтинге WTA.

В 2020 году Свитолина победила в двух турнирах WTA – Monterrey Open и Internationaux de Strasbourg. Этот год украинка завершила пребыванием на пятой строчке в рейтинге. В целом одесситка выиграла более 17 турниров WTA.



Элина Свитолина / Фото Getty Images

В июне 2021 теннисистка квалифицировалась на летние Олимпийские игры в Токио-2020, где спортсменка получила "бронзу", одержав волевую победу над Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Теннисистка неоднократно на своем пути преодолевала опытных теннисисток, как вот, например, румынку Симону Халеп, польку Игу Швьонтек, а также американку Винус Уильямс, которую до Элины побеждала только собственная сестра Винус Серена Уильямс.

Хотя 17 января 2022 года украинская теннисистка и одержала победу на старте Australian Open, уже впоследствии после Miami Open Элина приостановила карьеру на счастливой ноте и взяла паузу из-за своей первой беременности, о которой объявила в мае.

Возвращение года по версии WTA

Как ранее отмечала Свитолина, у нее не было никаких сомнений, что через некоторое время после рождения дочери она вернется в спорт. Именно этого и придерживалась Элина несмотря на то, что муж не против видеть профессиональную теннисистку в роли мамы.

Поэтому родив в октябре 2022 года дочь Скай, уже в апреле следующего года спортсменка сыграла на грунтовом корте турнира WTA, который состоялся в городе Чарлстон (США). Элину постоянно хотели видеть организаторы самых разнообразных турниров, ведь не так много теннисисток решаются так быстро вернуться в Тур.



Элина Свитолина на презентации AO-2024 с дочкой / Фото из инстаграмма теннисистки

После этого украинка уверенно одолела россиянку Анну Блинкову, выиграв турнир WTA 250 во французском Страсбурге. Впоследствии одесситка добралась в полуфинал Уимблдона и благодаря этому достижению Свитолина вернула себе звание первой ракетки Украины, а пресс-служба WTA выложила сообщение, в котором украинку признано камбек-теннисисткой 2023 года.

Успехи в начале нового 2024-ого года

Начала сезон спортсменка с турнира Auckland Classic. После чего начала свою борьбу на Открытом чемпионате Австралии, где дошла до 1/8 финала. Хотя могла дойти до более поздней стадии соревнований. В поединке против чешки Линды Носковой Элина провела всего три гейма и вызвала врачей на корт, держась за спину.

Из-за травмы первая ракетка Украины не смогла продолжить встречу и снялась с матча. Носкова на отказе Элины прошла в четвертьфинал, где впоследствии в двух сетах проиграла другой украинке Даяне Ястремской.

Свитолина снялась с AO-2024 из-за травмы: смотрите видео

Свитолина со слезами на глазах покинула корт, но местная публика, где было немало сине-желтых флагов, устроила украинской теннисистке овации стоя.

На пресс-конференции после поединка Свитолина призналась, что еще в первом гейме почувствовала резкую боль в спине, которая сковывала ее движения и не давала ничего показать на корте. Теперь украинка будет отдыхать, чтобы уделить время здоровью. Элина надеется, что проблемы со спиной являются несерьезными, поэтому быстро сможет вернуться к тренировочному процессу и соревнованиям.

Момент, которого не хотят фанаты – завершения карьеры Свитолиной

В ноябре 2023-го украинка сообщила, что совмещать профессиональную деятельность с материнством сложно, но отметила, что прекращать карьеру пока не собирается.

По словам Элины она уверена, что отложит ракетку, когда наступит нужное для этого время, а пока, спортсменка продолжает покорять новые вершины и благодаря украинским защитникам, которые мотивируют теннисистку своей храбростью и несокрушимым характером в борьбе против врага.



Свитолина посетила военных / Фото из инстаграмма теннисистки

Напомним, что благодаря игре в теннис Свитолина имеет возможность активно помогать армии не только эмоционально, но и финансово. Также следует вспомнить, что Элина является амбассадором платформы UNITED24.