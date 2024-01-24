В современном мире футболисты могут похвастаться обилием сотрудничества с разнообразными брендами. Но вспомним одни из самых первых рекламных коллабораций с участием легендарных футболистов с мировым именем, пишет 24 Канал.

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Извечная борьба – Роналду с Coca-Cola VS Месси с Pepsi

Все свое существование эти две торговые марки соперничают за свою приверженность среди покупателей. Кто-то безоговорочно утверждает, что напитки одинаковые, а кто-то будет убеждать, что они разные по вкусу.

У футбола есть свое спор, которое с поколением не утихает. Фанаты не устают думать и спрашивать: "Месси или Роналду?" Поэтому можно только догадываться, совпадение или нет, съемки Роналду и Месси в рекламе главных конкурентов по производству газированных напитков.

Роналду или Месси: Coca-Cola vs Pepsi / Фото компаний

Напомним, что хоть и юный Роналду рекламировал Coca-Cola, выступая еще при Манчестер Юнайтед, это сотрудничество не помешало ему отложить бутылки с напитком на пресс-конференции перед матчем против Венгрии во время Евро-2020, вызвав нешуточный скандал.



Скандал Роналду из Coca-Cola на Евро-2020 / Кадр с видео

В 2010 году Pepsi выпустила рекламный ролик посвященный чемпионату мира-2010, который состоялся в Южной Африке. Бренд представил девиз "Обновите свой мир", а в рекламе снялись футбольные звезды – Кака, Дидье Дрогба и другие.

Бекхэм сменил известного повара в рекламе Sainsbury's

В 2011 году Дэвид Бекхэм снялся в рекламе третьей по величине сети британских супермаркетов Sainsbury's. Важно то, что легенда рекламировала не продукты или другие товары, а социальные программы, которые инициировала сеть гипермагазинов. Например, программа "Активные дети" или поддержка лондонских Паралимпийских игр.



Бекхэм рекламировал социальные проекты Sainsbury's

Следует отметить, что звездный спортсмен заменил в рекламе известного на весь мир британского повара Джейми Оливера, который порвал связи с сетью супермаркетов после 11 лет совместных проектов.

Сомнительная реклама с Пеле или его двойником

Компания Samsung проводила переговоры с "Королем футбола", однако сотрудничество не сложилось. В Samsung решили схитрить и снять рекламу, но не с настоящим Пеле. В 2016 году легенда футбола подала иск в компанию на сумму 30 миллионов за то, что в рекламе принял участие его двойник.



Samsung использовал двойника Пеле / Скриншот по рекламе

Были в жизни бывшего футболиста, отошедшего в засветы 29 декабря 2022 года, и успешные рекламные коллаборации. Поэтому в 1970 году две уже известные к тому времени компании Puma и Adidas соревновались за звание лучшего бренда. Конечно, они скупились тратить большие суммы на рекламу. Но чтобы не соревноваться за Пеле, компании заключили договор, так называемый "Пакт Пеле".



Пеле был лицом Puma / Фото спортивного бренда

Документ был заключен с целью, чтобы не тратить деньги в погоне за рекламными предложениями для звезды футбола. Однако Puma нарушила пакт благодаря своему креативу. На чемпионате мира в 1970 году после свистка судьи о начале матча Пеле попросил секунду задержки, чтобы завязать свои бутсы от бренда Puma. Без всяких сомнений "Король футбола" привлек к себе внимание болельщиков. Говорят, что за данное сотрудничество футболист получил 25 тысяч долларов.

Коллаборация Зидана с всемирно известным Louis Vuitton

В 2010 году после презентации на подиуме новой коллекции Adidas бывший тренер мадридского Реала получил еще один рекламный проект. В том же году легенда футбола вместе с другими звездами Марадоной и Пеле снялась в рекламе для всемирно известного бренда Louis Vuitton.



Зидан в рекламе Louis Vuitton / Фото бренда

Неймар рекламировал полицейские очки

В 2013 году прорекламировать очки для полицейских от компании Police Eyewear пригласили и тогдашнего игрока Барселоны Неймара. В этом году вместе с бразильцем в рекламе красовалась уругвайская супермодель по имени Констанца Саравиа.



Неймар в рекламе полицейских очков / Фото компании

Материал подготовила Анна Задорожная