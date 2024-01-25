Еліна Світоліна довела, що завдяки праці та завзятості можна пройти тернистий шлях від нікому невідомої тенісистки до однієї з найкращих у світі. 24 Канал пригадав, як розпочинався тенісний шлях Еліни, її найпам'ятніші перемоги та грандіозне повернення на корт після вагітності.

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Як Світоліна прийшла у теніс

Світоліна у спорті опинилась не випадково. Як відомо, дівчина народилась у спортивній сім’ї, де мама займалась веслуванням на байдарках та карате, а батько – боротьбою. Щодо тенісу – першим у сімейство Світоліних цей вид спорту впровадив брат Еліни Юліан, який на 9 років старший за дівчину. Саме він почав займатись тенісом, а згодом і найменшу Світоліну зацікавила ракетка з м’ячем.

Коли я народилась, сім’я вже була на корті,

– пригадувала Еліна в одному зі своїх інтерв’ю.



Світоліна з братом / Фото із інстаграму Юліана

Після почутих думок багатьох тренерів, які говорили про талант юної тенісистки, сім’я Еліни прийняла рішення, що слід переїхати з Одеси до Харкова, де власне Світоліна у віці дванадцяти років продовжила старанно будувати свою кар’єру. Відтоді дівчина почала писати нову сторінку у своєму житті.

Зірковий шлях до звання однієї з найкращих тенісисток планети

Перша ракетка України має чимало досягнень. Еліна як ніхто інша знає, що завдяки сумлінній роботі вона зможе підкорювати нові вершини. За словами самої спортсменки потрібно завше бути у найкращій формі, інакше суперники тебе "розірвуть".

За спиною Світоліної різноманітні здобутки, які дають їй змогу залишатися найтитулованішою тенісисткою в Україні. Відтак, у 2017-му, 2018-му та 2019-му Еліна стала єдиною, хто посів третє місце у рейтингу WTA.

У 2020 році Світоліна перемогла у двох турнірах WTA – Monterrey Open та Internationaux de Strasbourg. Цей рік українка завершила перебуванням на п’ятій сходинці у рейтингу. Загалом одеситка виграла понад 17 турнірів WTA.



Еліна Світоліна / Фото Getty Images

У червні 2021 тенісистка кваліфікувалась на літні Олімпійські ігри у Токіо-2020, де спортсменка здобула "бронзу", здобувши вольову перемогу над Єлєною Рибакіною із Казахстану.

Тенісистка неодноразово на своєму шляху долала досвідчених тенісисток, як ось, наприклад, румунку Сімону Халеп, польку Ігу Швьонтек, а також американку Вінус Вільямс, яку до Еліни перемагала лише власна сестра Вінус Серена Вільямс.

Хоча 17 січня 2022 року українська тенісистка і здобула перемогу на старті Australian Open, вже згодом після Miami Open Еліна призупинила кар’єру на щасливій ноті та взяла паузу через свою першу вагітність, про яку оголосила у травні.

Повернення року за версією WTA

Як раніше зазначала Світоліна, у неї не було жодних сумнівів, що через деякий час після народження донечки вона повернеться у спорт. Саме цього і дотрималась Еліна попри те, що чоловік не проти бачити професійну тенісистку у ролі мами.

Тож народивши у жовтні 2022 року донечку Скай, вже у квітні наступного року спортсменка зіграла на ґрунтовому корті турніру WTA, який відбувся у місті Чарлстон (США). Еліну постійно хотіли бачити організатори найрізноманітніших турнірів, адже не так багато тенісисток наважуються так швидко повернутись до Туру.



Еліна Світоліна на презентації AO-2024 із донечкою / Фото з інстаграму тенісистки

Після цього українка впевнено здолала росіянку Анну Блінкову, вигравши турнір WTA 250 у французькому Страсбурзі. Згодом одеситка дісталась у півфінал Вімблдону та завдяки цьому досягненню Світоліна повернула собі звання першої ракетки України, а пресслужба WTA виклала повідомлення, у якому українку визнано камбек-тенісисткою 2023 року.

Успіхи на початку нового 2024-ого року

Розпочала сезон спортсменка з турніру Auckland Classic. Після чого розпочала свою боротьбу на Відкритому чемпіонаті Австралії, де дійшла до 1/8 фіналу. Хоча могла дійти до більш пізньої стадії змагань. У поєдинку проти чешки Лінди Носкової Еліна провела лише три гейми та викликала лікарів на корт, тримаючись за спину.

Через травму перша ракетка України не змогла продовжити зустріч та знялась із матчу. Носкова на відмові Еліни пройшла до чвертьфіналу, де згодом у двох сетах програла іншій українці Даяні Ястремській.

Світоліна знялась із AO-2024 через травму: дивіться відео

Світоліна зі сльозами на очах покинула корт, але місцева публіка, де було чимало синьо-жовтих прапорів, влаштувала українській тенісистці овації стоячи.

На пресконференції після поєдинку Світоліна зізналась, що ще у першому геймі відчула різкий біль у спині, який сковував її рухи та не давав нічого показати на корті. Тепер українка буде відпочивати, аби приділити час здоров'ю. Еліна сподівається, що проблеми зі спиною є несерйозними, тому швидко зможе повернутись до тренувального процесу та змагань.

Момент, якого не хочуть фанати – завершення кар’єри Світоліної

У листопаді 2023-го українка повідомила, що поєднувати професійну діяльність з материнством складно, але наголосила, що припиняти кар’єру поки не збирається.

За словами Еліни вона впевнена, що відкладе ракетку, коли настане потрібний для цього час, а поки що, спортсменка продовжує підкорювати нові вершини й завдяки українським захисникам, котрі мотивують тенісистку своєю хоробрістю та незламним характером у боротьбі проти ворога.



Світоліна відвідала військових / Фото з інстаграму тенісистки

Нагадаємо, що завдяки грі у теніс Світоліна має можливість активно допомагати армії не лише емоційно, а й фінансово. Також слід пригадати, що Еліна є амбасадором платформи UNITED24.