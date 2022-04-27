Караваев: Я очень переживаю

Сам футболист родился в Херсоне. Там проживают его родители и родные.

К стати Игроки Динамо встретились с украинскими беженцами перед поединком с Боруссией: яркие фото

Я родом из Херсона, родился там, там сейчас мои родители. Пока все хорошо. Ждем, чтобы оккупация прошла, чтобы туда пришли наши войска, освободили наших граждан, которые там сейчас. Я очень переживаю, каждый день созваниваюсь, хочу, чтобы как можно скорее наступил мир,

– сказал Александр.

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Киевское Динамо 26 апреля обыграло в благотворительном матче дортмундскую Боруссию со счетом 2:3. Голами отличились Буяльский и Ванат (дважды).

Перед игрой футболисты встретились с украинскими беженцами.

В конце пресс-конференции в Румынии Караваев не смог сдержать эмоций. Игрок, выражая благодарность украинской армии, заплакал и не смог ее продолжить.