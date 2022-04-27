Караваєв: Я дуже переживаю

Сам футболіст народився у Херсоні. Там проживають його батьки та рідні.

До речі Гравці Динамо зустрілися з українськими біженцями перед поєдинком з Боруссією: яскраві фото

Я родом з Херсону, народився там, там зараз мої батьки. Поки все добре.Чекаємо, щоб окупація пройшла, щоб туди прийшли наші війська, визволили наших громадян, які там зараз. Я дуже переживаю, кожен день зідзвонююсь, хочу, щоб якомога швидше настав мир,

– сказав Олександр.

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Київське Динамо 26 квітня обіграло у благодійному матчі дортмундську Боруссію з рахунком 2:3. Голами відзначились Буяльський та Ванат (двічі).

Перед грою футболісти зустрілися з українськими біженцями.

Наприкінці пресконференції у Румунії Караваєв не зміг стримати емоцій. Гравець висловлюючи подяку українській армії, заплакав і не зміг її продовжити.