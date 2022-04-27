Динамо встретилось с земляками перед матчем

Футболисты зарядились позитивом перед матчем, встретившись с приехавшими под отель украинскими беженцами, где остановилась делегация динамовцев, чтобы провести "бело-синих" на игру.

К слову Динамо обыграло Боруссию в благотворительном матче в Дортмунде: видеообзор

Вместе с украинцами, выехавшими из родной страны, спасаясь от войны, пообщаться с динамовцами пришли также Генеральный консул Украины в Германии Ирина Шум, а также ее польский коллега Куба Вавжиняк.



Футболисты встретились с болельщиками / Фото с сайта Динамо



Украинские болельщики поддержали команду / Фото с сайта Динамо



Игроки Динамо встретилось с болельщиками / Фото с сайта клуба

В очередном благотворительном матче киевское Динамо неожиданно обыграло дортмундскую Боруссию на стадионе "Сигнал Идуна Парк". Матч закончился со счётом 2:3.

Голами отличились Буяльский и Ванат (дважды).

Этот поединок посетило 35 тысяч болельщиков, что является очень солидным показателем для товарищеской игры.