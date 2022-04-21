Караваев не сдержал эмоций во время пресс-конференции

На следующий день после матча прошла пресс-конференция. Помощник главного тренера Мирчи Луческу Эмилиан Карас и полузащитник Александр Караваев рассказали о времени пребывания в Румынии, а также благотворительных матчах.

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В Румынии Караваев поблагодарил за теплую встречу. Футболист подчеркнул, что всем игрокам очень важно играть сейчас ради своей страны.

"Прежде всего, хотел бы поблагодарить за такой прием. Когда мы гуляли по городу, приглашали всех прохожих на матч и давали бесплатно билеты, которые люди с удовольствием брали. Это единственное, что мы можем сделать сейчас – выходить на футбольное поле, играть в футбол и собирать средства для своей Родины. Мы это умеем, мы это делаем, и если есть такая возможность сейчас, мы будем использовать ее максимально и будем отдаваться в каждом матче", – сказал игрок.

"Очень тяжело эмоционально выходить на поле"

По словам Александра, футболистам тяжело тягаться на поле в нынешних реалиях. Команда обеспокоена последними событиями в Украине.

"Очень тяжело эмоционально выходить на поле и играть в футбол, думать о чем-то другом, поскольку все знают, какая сейчас ситуация в нашей стране. Но везде, где мы бывали, нас очень тепло принимали, все помогали нам. Поэтому хотелось бы поблагодарить всех стран, городам и футбольным клубам, которые вместе с нами помогают страдающей от военных действий Украине. Уверен, что вскоре мы победим", – отметил Караваев.

В конце пресс-конференции Караваев не смог сдержать эмоций. Игрок, выражая благодарность украинской армии, заплакал и не смог ее продолжить.

Также большое спасибо и низкий поклон украинской армии, нашим воинам, защищающим родную землю,

– успел сказать футболист.

Видео с пресс-конференции

К слову. В скором времени киевляне должны отправиться в Дортмунд для игры против местной Боруссии.