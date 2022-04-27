Боруссия Дортмунд – Динамо 2:3

Голы: Байно-Гиттенс, 4, Роте, 65 – Буяльский, 9, Ванат, 11, 35

Динамо снова вышло исключительно украинским составом, что вряд ли могло кого-нибудь удивить. Легионеры разъехались и далеко не факт, что многие вернутся, сообщает 24 канал.

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Счет в матче был открыт уже на 4-й минуте. Ройс запустил в штрафную Голанда, которая отдала передачу под удар Байно-Гиттенсу, а тот точно пробил мимо Бущана.

Уже пять минут спустя киевляне ответили своей результативной атакой. Буяльский получил мяч в штрафной от Шапаренко, после чего изящно пробил точно в дальний угол ворот.

Уже через две минуты Ванат принял мяч из глубины поля от Буяльского, выиграл борьбу у Семича и пробил мимо Хитца.

На 17-й минуте динамовцы смогли увеличить свое преимущество. Однако Шапаренко затруднился реализовать пенальти.

Но впоследствии "бело-синим" все же удается выйти вперед. На 35-й минуте Сидорчук отдал передачу на Ваната, который пробил точно в ворота, оформив дубль.

Во втором тайме хозяева заработали пенальти, но Бущан смог парировать удар от Рейнира. Через несколько минут "шмели" сократили свое отставание. Гюрлюз сделал подачу в штрафную на ближнюю штангу, где Роте здорово подставил ногу и мяч оказался в воротах.

Видеообзор матча

К слову. Сам поединок посетило 35 тысяч зрителей. Все изъятые средства из матча будут переданы Украине.