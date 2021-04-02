На благодійному аукціоні продали капітанську пов'язку Кріштіану Роналду, яку він кинув на поле під час матчу збірних Сербії та Португалії. Гроші, виручені від продажу, підуть на лікування шестимісячного хлопчика.

Капітанську пов'язку Роналду виставили на благодійному аукціоні Limundo. 2 квітня її вдалося продати за 7,5 мільйона сербських динарів (63,87 тисячі євро). Переможцем аукціону стала компанія Mozzart Bet.

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Гроші з цього аукціону підуть на лікування шестимісячного Гаврила Джурджевича. Хлопчик страждає атрофією спинних м'язів.

Kapitensku traku Kristijana Ronalda koja je završila na travi beogradske Marakane posle kvalifikacione utakmice za Mundijal Srbija - Portugalija na humanitarnoj aukciji kupila je kompanija Mozzart i time obezbedila 7.500.010 dinara za lečenje malog Gavrila Đurđevića. pic.twitter.com/FxOFOJohiB — Mozzart Bet (@MozzartBet) April 2, 2021

У чому скандал ситуації з капітанською пов'язкою Роналду

27 березня збірні Сербії та Португалії зіграли матч відбору на чемпіонат світу. Наприкінці зустрічі рахунок був рівним 2:2. Сербам вдалося відігратися завдяки двом голам у другому таймі.

Вже у компенсований арбітром час Роналду відправив м'яч у ворота суперника. Але захисник вибив м'яч. Повтор епізоду показав, що м'яч повністю пересік лінію поля. Але на матчі не було системи VAR, і арбітр не міг переглянути епізод. А після консультації з боковим арбітром прийняв рішення не зараховувати гол.

Це розлютило Роналду. Він зі злості покинув поле ще до закінчення матчу, а по дорозі у підтрибунні приміщення кинув на поле свою капітанську пов'язку. Після гри її підібрав один з працівників стадіону, який і передав її на аукціон.