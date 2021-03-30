Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду со скандалом покинул поле в матче против Сербии. Он выбросил капитанскую повязку, которая теперь может спасти жизнь 6-месячному ребенку.

Скандал произошел в конце матча между сборными Сербии и Португалии в Белграде. На третьей компенсированной минуте матча Роналду отправил мяч в ворота соперника. Но арбитр не засчитал взятие ворот, ведь защитник выбил мяч. Это решение разозлило Роналду, и он покинул поле еще до окончания игры. А по дороге в подтрибунные помещения выбросил капитанскую повязку на поле.

Как это было Роналду со скандалом покинул поле и выбросил капитанскую повязку из-за незасчитанного гола: видео

Стоит добавить, что впоследствии повтор показал, что мяч полностью пересек линию ворот. Поэтому арбитр должен засчитать гол. Но на этом матче не была задействована система VAR, поэтому судья не мог посмотреть повтор. Из-за этого незасчитанного гола, Португалия упустила победу в матче против Сербии. Матч закончился вничью 2:2.

После игры капитанскую повязку, которую Роналду выбросил на поле, подобрал один из сотрудников стадиона. И выставил ее на аукцион Limundo. Средства, вырученные от продажи этой повязки, пойдут на лечение шестимесячного Гавриила Джурджевича. Мальчик страдает атрофией спинных мышц.

По состоянию на 16:30 вторника, 30 марта, цена на повязку достигла почти 700 тысяч сербских динаров. Это более 190 тысяч гривен. Аукцион продлится до 2 апреля.