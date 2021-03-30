Капитанскую повязку Роналду после скандала выставили на благотворительный аукцион
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду со скандалом покинул поле в матче против Сербии. Он выбросил капитанскую повязку, которая теперь может спасти жизнь 6-месячному ребенку.
Источник:Limundo
Скандал произошел в конце матча между сборными Сербии и Португалии в Белграде. На третьей компенсированной минуте матча Роналду отправил мяч в ворота соперника. Но арбитр не засчитал взятие ворот, ведь защитник выбил мяч. Это решение разозлило Роналду, и он покинул поле еще до окончания игры. А по дороге в подтрибунные помещения выбросил капитанскую повязку на поле.
Как это было Роналду со скандалом покинул поле и выбросил капитанскую повязку из-за незасчитанного гола: видео
После игры капитанскую повязку, которую Роналду выбросил на поле, подобрал один из сотрудников стадиона. И выставил ее на аукцион Limundo. Средства, вырученные от продажи этой повязки, пойдут на лечение шестимесячного Гавриила Джурджевича. Мальчик страдает атрофией спинных мышц.
По состоянию на 16:30 вторника, 30 марта, цена на повязку достигла почти 700 тысяч сербских динаров. Это более 190 тысяч гривен. Аукцион продлится до 2 апреля.
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