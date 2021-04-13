Коронавирус в Реале
Мадридский клуб прошел обязательное тестирование перед матчем с Ливерпулем. Центральный защитник "сливочных" Серхио Рамос заразился коронавирусом и был отправлен на самоизоляцию.
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Реал сообщает, что последний тест нашего игрока Серхио Рамоса на COVID-19 дал положительный результат,
– сообщает пресс-служба клуба.
Футболист в любом случае бы не смог принять участие во встрече из-за травмы икроножной мышцы левой ноги. Из-за нее испанец уже пропустил первый матч против Ливерпуля и "Эль Класико" против Барселоны, у которого "королевский клуб" праздновал успех со счетом 2:1.
- Ранее Серхио не сыграл 10 матчей за Реал из-за повреждения, пропустив полтора месяца с конца января до марта.
- Ливерпуль проявлял интерес к лидеру мадридского клуба. В этом сезоне испанский центрбек сыграл в команде Зинедина Зидана 20 матчей, в которых забил 4 гола и отдал одну голевую передачу.