Реал – Барселона 2:1

Голы: Бензема, 13, Кроос, 28 – Мингеса, 60

Примечательно Украинец Зинченко – лучший игрок МанСити в проигранном матче с Лидсом

Состоялся матч, которого ждали миллионы футбольных поклонников в мире. Реал и Барселона идут рядом в турнирной таблице Ла Лиги, поэтому каждая из команд вышла на поле только за победой.

Мощная 45-минутка от "сливочных"

Уже на 13-й минуте хозяева открыли счет во встрече. Бензема откликнулся на передачу с фланга от Васкеса и элегантным ударом пяткой поразил ворота Барселоны. Такого выстрела от француза точно не ожидал тер Штеген – 1: 0.

Еще до перерыва футболисты "Королевского клуба" во второй раз шокировали гостей из Каталонии. Реал получил возможность пробить штрафной с опасной позиции. К отметке подошел Кроос и удвоил преимущество "сливочных" – 2:0. Не без доли везения удалось забить немецкому полузащитнику.

На этом хозяева не остановились. Вальверде стремительно прошел к чужой штрафной и мощным ударом попал в левую стойку владений Барселоны. На добивании тоже был игрок Реала, но на этот раз с выстрелом справился тер Штеген.

В компенсированное к первому тайму время Месси мог оформить настоящий шедевр. Лионель решил пробить с углового в ворота гостей, но мяч попал в дальнюю штангу. Сухой лист мог забить аргентинский нападающий.

На перерыв команды ушли при комфортном счете в пользу команды Зинедина Зидана – 2:0.

Равный тайм

После отдыха подопечным Рональда Кумана удалось отквитать один гол. На 60-й минуте Мингуеса пробил после прострела с фланга – 2:1.

На последней минуте основного времени матча хозяева остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку в поединке увидел перед собой Каземиро, который грубо сфолил на Мингуесе.

Уже в добавленные к матчу минуты гости могли вырвать ничью. Мориба со всей силы всадил в перекладину.

Реал обыграл Барселону в "Эль Классико". Победа позволила "Королевскому клубу" опередить Атлетико и возглавить таблицу Ла Лиги. Сейчас в активе обоих клубов из Мадрида по 66 очков. "Матрасники" свой поединок проведут 11 апреля на выезде против Бетиса.

Реал – Барселона видеообзор