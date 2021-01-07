Лидер Реала Серхио Рамос вскоре сменит клуб. Защитником серьезно заинтересовался лидер АПЛ Ливерпуль.

Контракт капитана Реала с Реалом рассчитан до лета 2021-го года. Уже сейчас Серхио Рамос может договариваться о контракте с новым клубом. Об этом сообщает El Chiringuito.

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Качественное усиление

Услугами испанца серьезно заинтересовался лидер АПЛ Ливерпуль. Интересно, что у игрока непростые отношения с потенциальным будущим клубом из Англии. Футболист подвергся жесткой критике после того, как в финал Лиги чемпионов 2018-го года нанес травмы их звезде сборной Египта Мохамеду Салаху.

В этом сезоне Рамос провел в футболке Реала в 16 матчей во всех турнирах, в которых трижды отметился в воротах соперников и еще один раз отдавал голевую передачу на партнера по команде.

Ранее сообщалось, что ПСЖ предлагал защитнику щедрый контракт. Клуб из Парижа готов предложить испанцу 3-летний контракт с зарплатой в 16,8 миллиона за сезон. Также боссы ПСЖ готовы дополнить контракт Серхио опцией бонусной системы.

Рамос в Реале: главное

Серхио выступает за "сливочных" с 2005-го года. Сразу стал одним из лидеров обороны "Королевского клуба". Входил в расширенный список претендентов на "Золотой мяч". В том же году был включен в символические сборные лучших футболистов Европы и мира в соответствии с версиями УЕФА и ФИФА.

Хорошая игра принесла Рамосу капитанскую повязку в составе Реала.

В клубе стал 5-кратным чемпионом Испании, дважды поднимал над головой Кубок страны и еще четыре раза Суперкубок Испании.

На международном уровне Серхио четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и трижды в Суперкубке УЕФА.



Футболисты, у которых заканчиваются контракты / Инфографика 24 канала