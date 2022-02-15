Камбосос проведет бой 5 июня: среди претендентов Ломаченко

Обладатель поясов WBC Franchise, WBA Super, IBF и WBO в легком весе Джордж Камбосос возвращается в ринг. В СМИ назвали дату и место следующего боя непобедимого австралийца.

Камбосос 5 июня проведет защиту поясов чемпиона мира в легком весе. Бой состоится на стадионе "Марвел" в Мельбурне (Австралия).

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Сообщается, что 5 июня – воскресенье, что позволит вести телетрансляцию боя в США в прайм-тайме 4 июня.

Претенденты на бой с Камбососом

После того, как Камбосос победил Теофимо Лопеса и завоевал 4 титула, он заявил, что готов встретиться с любым соперником.

Австралиец заверил, что даст шанс четырем боксерам:

Василию Ломаченко

Девину Хейни

Джервонте Дэвису

Райану Гарсие

В последние месяцы имя Дэвиса все меньше связывают с Камбососом, как и Хейни. Лу Де Белла, промоутер Джорджа, открыто заявил, что отказал американцу.

По информации журналиста Дэна Рафаэля, на бой против Камбососа претендуют Ломаченко и Гарсия. Сообщалось, что команда Ломаченко уже сделала представителям Камбососа предложение о бое.