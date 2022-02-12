Промоутер Хейни сделал неуместное предложение
Лу Ди Белла, промоутер Камбососа, рассказал о переговорах с Эдди Хирном – промоутером Хейни. Он рассказал, что Хирн 4-го февраля сделал предложение относительно боя.
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"Единственное предложение от Эдди я получил в прошлую пятницу. Это было встречное предложение после его устного предложения, которое он сделал месяц назад, когда я предложил ему сделку", – рассказал промоутер Камбососа.
Лу Ди Белла заявил, что отклонил предложение Эдди Хирна, ведь, по его мнению, оно не стоит обсуждения.
Я сразу же его отклонил, потому что оно было обидное. Оно оказалось настолько неуместным, что нечего было обсуждать. В минувшую пятницу Эдди повторил встречное предложение письменно, но я ответил ему в письме, что оно не стоит обсуждения, пожелав им с Девин всего доброго,
– сказал Лу Ди Белла.
С кем встретится Камбосос
- Джордж следующий поединок хочет провести исключительно в Австралии. Сейчас Камбосос не имеет официальных претендентов, поэтому может выбрать себе соперника.
- Кроме Хейни, среди претендентов на бой с австралийцем был Василий Ломаченко. Украинец готов пойти на уступки, чтобы получить встречу с Камбососом.
- Эгис Климас, менеджер украинца, заявил, что промоутеры Ломаченко уже сделали предложение австралийцу.
- В последний момент конкуренцию Ломаченко в борьбе за бой против Камбососа может составить Райан Гарсия.