Промоутер Хейни сделал неуместное предложение

Лу Ди Белла, промоутер Камбососа, рассказал о переговорах с Эдди Хирном – промоутером Хейни. Он рассказал, что Хирн 4-го февраля сделал предложение относительно боя.

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"Единственное предложение от Эдди я получил в прошлую пятницу. Это было встречное предложение после его устного предложения, которое он сделал месяц назад, когда я предложил ему сделку", – рассказал промоутер Камбососа.

Лу Ди Белла заявил, что отклонил предложение Эдди Хирна, ведь, по его мнению, оно не стоит обсуждения.

Я сразу же его отклонил, потому что оно было обидное. Оно оказалось настолько неуместным, что нечего было обсуждать. В минувшую пятницу Эдди повторил встречное предложение письменно, но я ответил ему в письме, что оно не стоит обсуждения, пожелав им с Девин всего доброго,

– сказал Лу Ди Белла.

С кем встретится Камбосос