Камбосос обратился к Ломаченко относительно чемпионского боя

Австралийский обладатель титулов WBC Franchise, WBA Super, IBF и WBO Джордж Камбосос теряет надежду встретиться с чемпионом мира по версии WBC Девин Хэйни. Из-за этого австралиец обратился к Василию Ломаченко.

Камбосос ждет серьезное предложение от Ломаченко

В своем твиттере Камбосос, похоже, намекнул на проблемы в переговорах с американцем Хэйни. Он заявил, что Девин прибегнул к манипуляциям.

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"Когда я сказал: "Теперь мы можем поговорить", я имел в виду именно это. Я не ожидал, что Девин Хейни, ты, будешь манипулировать и играть в игры. Эдди Хирн, что не так с твоим парнем? Так или нет? DAZN не поверил в него?", – написал Камбосос.

Кроме того, австралиец упомянул в своем сообщении о Ломаченко. Он попросил, чтобы Ломаченко призвал своего промоутера Боба Арума сделать "серьезное" предложение по бою.

Эй, Василий Ломаченко, скажи Бобу Аруму сделать серьезное предложение Лу Де Белле. Я жду,

– отметил Камбосос.

Камбосос может выбрать Ломаченко для следующего боя