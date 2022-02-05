Камбосос чекає серйозну пропозицію від Ломаченка

У своєму твітері Камбосос, схоже, натякнув на проблеми у переговорах з американцем Хейні. Він заявив, що Девін вдався до маніпуляцій.

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"Коли я сказав: "Тепер ми можемо поговорити", я мав на увазі саме це. Я не очікував, що Девін Хейні, ти, маніпулюватимеш і гратимеш в ігри. Едді Хірн, що не так з твоїм хлопцем? Так чи ні? DAZN не повірив у нього?", – написав Камбосос.

Окрім того, австралієць згадав у своєму дописі про Ломаченка. Він попросив, щоб Ломаченко закликав свого промоутера Боба Арума зробити "серйозну" пропозицію щодо бою.

Гей, Василь Ломаченко, скажи Бобу Аруму зробити серйозну пропозицію Лу Ді Беллі. Я чекаю,

– зазначив Камбосос.

Камбосос може вибрати Ломаченка для наступного бою