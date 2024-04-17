ПСЖ впервые за четыре года вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Команда Луиса Энрике уступила в четвертьфинале дома Барселоне (2:3(, однако смогла совершить камбэк на выезде, пишет 24 канал.
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Мбаппе разрывает Лигу чемпионов
Парижане разбили каталонцев со счетом 4:1, дубль на свой счет записал лидер команды Килиан Мбаппе. Это позволило 25-летнему французу подняться в рейтинге бомбардиров Лиги чемпионов.
25-летний нападающий довел показатель своих голов в главном еврокубке до 48-ми. Таким образом Мбаппе догнал по этому показателю Андрея Шевченко и Златана Ибрагимовича, вместе с которыми замыкает топ-десятку рейтинга.
Топ-20 лучших бомбардиров Лиги чемпионов:
- Криштиану Роналду – 140
- Лионель Месси – 129
- Роберт Левандовский – 94
- Карим Бензема – 90
- Рауль Гонсалес Бланко – 71
- Рууд ван Нистелрой – 56
- Томас Мюллер – 54
- Тьерри Анри – 50
- Килиан Мбаппе – 48
- Андрей Шевченко – 48
- Златан Ибрагимович – 48
- Филиппо Индзаги – 46
- Мохамед Салах – 44
- Дидье Дрогба – 44
- Неймар – 43
- Алессандро Дель Пьеро – 42
- Эрлинг Холанд – 41
- Серхио Агуэро – 41
- Антуан Гризманн – 36
- Эдинсон Кавани – 35
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До своего легендарного соотечественника Тьерри Анри звезде ПСЖ осталось всего два гола. Кстати, другая звезда современности Эрлинг Холанд идет 17-ым в списке, забив в этом турнире 41 гол. При этом норвежец моложе француза на два года.
Напомним, что в полуфинале Лиги чемпионов ПСЖ будет противостоять дортмундской Боруссии. "Шмели" также смогли отыграть поражение от Атлетико в первом матче (1:2), победив дома со счетом 4:2.