ПСЖ впервые за четыре года вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Команда Луиса Энрике уступила в четвертьфинале дома Барселоне (2:3(, однако смогла совершить камбэк на выезде, пишет 24 канал.

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Мбаппе разрывает Лигу чемпионов

Парижане разбили каталонцев со счетом 4:1, дубль на свой счет записал лидер команды Килиан Мбаппе. Это позволило 25-летнему французу подняться в рейтинге бомбардиров Лиги чемпионов.

25-летний нападающий довел показатель своих голов в главном еврокубке до 48-ми. Таким образом Мбаппе догнал по этому показателю Андрея Шевченко и Златана Ибрагимовича, вместе с которыми замыкает топ-десятку рейтинга.

Топ-20 лучших бомбардиров Лиги чемпионов:

  1. Криштиану Роналду – 140
  2. Лионель Месси – 129
  3. Роберт Левандовский – 94
  4. Карим Бензема – 90
  5. Рауль Гонсалес Бланко – 71
  6. Рууд ван Нистелрой – 56
  7. Томас Мюллер – 54
  8. Тьерри Анри – 50
  9. Килиан Мбаппе – 48
  10. Андрей Шевченко – 48
  11. Златан Ибрагимович – 48
  12. Филиппо Индзаги – 46
  13. Мохамед Салах – 44
  14. Дидье Дрогба – 44
  15. Неймар – 43
  16. Алессандро Дель Пьеро – 42
  17. Эрлинг Холанд – 41
  18. Серхио Агуэро – 41
  19. Антуан Гризманн – 36
  20. Эдинсон Кавани – 35

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До своего легендарного соотечественника Тьерри Анри звезде ПСЖ осталось всего два гола. Кстати, другая звезда современности Эрлинг Холанд идет 17-ым в списке, забив в этом турнире 41 гол. При этом норвежец моложе француза на два года.

Напомним, что в полуфинале Лиги чемпионов ПСЖ будет противостоять дортмундской Боруссии. "Шмели" также смогли отыграть поражение от Атлетико в первом матче (1:2), победив дома со счетом 4:2.