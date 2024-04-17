Парижский клуб на выезде разгромил Барселону и в третий раз за последние 5 лет сыграет на этой стадии турнира. Соперником команды Луиса Энрике будет дортмундская Боруссия.

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Француз прокомментировал свое будущее

Одним из главных героев встречи на "Камп Ноу" стал Килиан Мбаппе. Он забил 2 решающих гола во втором тайме.

После финального свистка лидер парижан пообщался с журналистами, которых интересовал вопрос о будущем форварда после завершения нынешнего сезона. Ведь недавно появились слухи, что он может изменить свое решение в случае завоевания ПСЖ Кубка чемпионов.

Однако звездный футболист сообщил, что результаты в турнире никак не повлияют на его выбор следующего клуба в карьере.

Я мечтаю выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ, мы постараемся поехать на "Уэмбли", где пройдет финал. Может ли победа ПСЖ изменить мое решение относительно будущего? Нет, нет, нет,

– заявил Мбаппе.

Ранее сообщалось, что французский форвард уже договорился о переходе в Реал на правах свободного агента и уже нашел себе дом в Мадриде. Однако официально еще ничего не было объявлено.

Интересно. Благодаря дублю в ворота Барселоны Мбаппе ворвался в топ-10 бомбардиров в истории Лиги чемпионов. По количеству голов он догнал легендарного Андрея Шевченка.

Отметим, что в нынешнем сезоне Килиан Мбаппе провел 42 матча за ПСЖ, в которых забил 41 гол и отдал 9 ассистов. Сейчас он является лучшим бомбардиром в Лиге чемпионов и чемпионате Франции в кампании-2023/2024.