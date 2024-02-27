Официально об этом еще никто не объявил, однако по информации многих инсайдеров и СМИ, соглашение между сторонами подписано. Более того, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" уже продают клубную символику с изображением звездного будущего новичка.

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В Мадриде будет играть сразу два Мбаппе

Сообщается, что в мадридский клуб приедет не один, а сразу два Мбаппе. Нынешний капитан ПСЖ и его семья обратились к руководству Реала с просьбой вместе с Килианом подписать и его брата Этана. "Сливочные" согласились на такое предложение.

Мбаппе придет не сам. Предыдущий контракт был подписан две недели назад, но семья футболиста сделала предложение Реалу в последние дни. Это добавленная к предыдущему контракту тема, которая не ставит его под сомнение. Семья Мбаппе и сам футболист несколько дней назад попросили Реал также привлечь его брата Этана. Реал подумал над этим и ответил "да",

– сказал журналист Эдуардо Инда.

Отметим, что 17-летний Этан Мбаппе в сезоне-2023/2024 играет за ПСЖ U-19. за который он забил 5 голов и отдал 4 ассиста в 22 матчах. Также юный игрок уже успел дебютировать и за первую команду парижан, он трижды выходил на замену, сыграв в сумме 40 минут, результативными действиями не отличался.

Справка. Следующий матч ПСЖ сыграет 1 марта на выезде против Монако. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.