И вот, наконец, эта история подошла к логическому завершению. По информации авторитетного испанского издания, форвард подписал контракт с Реалом.

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Переговоры были очень быстрыми

Отмечается, что на следующий день после окончания соглашения с ПСЖ, которое действует до 30 июня 2024 года, вступит в силу официальный контракт со "сливочными". Он будет рассчитан на 5 лет.

В Мадриде чувствовали определенную обиду на футболиста за то, что он не перешел в Реал в 2022 году, когда уже была достигнута устная договоренность, поэтому вели переговоры без особого энтузиазма и не предлагали космические условия. Руководство "сливочных" задало конкретный вопрос "да или нет?", и француз без колебаний согласился.

Зарплата Мбаппе в "королевском клубе" будет в диапазоне от 15 до 20 миллионов евро чистыми и предусматривать дополнительные бонусы, ранее мадридцы предлагали 26 миллионов. Подписной бонус также будет значительно меньше – со 130 он изменился на 50 миллионов.

Сообщается, что единственным разногласием в достаточно простых переговорах были имиджевые права, но стороны смогли договориться.

Интересно. В Реале несколько игроков уже в курсе от Флорентино Переса, что француз в новом сезоне станет футболистом "сливочных". Ему планируют отдать культовый десятый номер, под которым играет Лука Модрич, хорват по окончании нынешней кампании с большой вероятностью покинет Мадрид.

В сезоне-2023/2024 Килиан Мбаппе отметился 32 голами и 7 ассистами в 31 матче за ПСЖ во всех турнирах.