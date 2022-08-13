Ф'юрі: Титул The Ring завжди був святим граалем боксу

"Циганський король" своїм відходом зробив так, щоб титул The Ring здобув статус вакантного. Цей титул британець здобував двічі. Тайсон Ф'юрі відзначив свою 14-річну боксерську кар'єру, хоча боксу британець приділив ще більший відрізок – із 14-ти до 34-х років.

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Тепер у Ф'юрі новий етап у його житті, який не поєднаний з боксерським рингом. Наразі Тайсон знімає документальний фільм Netflix та навіть буде записувати альбом.

Титул The Ring завжди був святим граалем боксу. Я завжди носив це звання з гордістю. Чесно кажучи, я завжди казав, що мені байдуже, що про мене думають люди. Мені байдуже, як мене запам’ятають. Те, що тебе пам’ятають, означає, що ти більше не активний, з тобою покінчено, і все,

– розповів Ф'юрі.

Хоча раніше глава Top Rank Боб Арум наголосив, що не слід сприймати слова Тайсона серйозно. Він просто підігріває до себе увагу та інтерес. Насправді усі чекають реваншу Усик – Джошуа, а тоді визначиться, чи буде двобій Ф'юрі проти переможця цього протистояння.

За інформацією Майкла Бенсона, цей пояс буде доданий тих, які будуть стояти на кону бою Усик – Джошуа.

Зверніть увагу! Перед другою зустріччю Усика з Джошуа сайт 24 каналу взяв ексклюзивне інтерв'ю в Олександра Красюка, який є промоутером українського чемпіона світу.

Коротко про реванш Усик – Джошуа