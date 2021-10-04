Какой я подонок, – тренер сборной Украины эмоционально прокомментировал ситуацию с Малиновским

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал невызов хавбека Аталанты Руслана Малиновского на ближайший сбор команды.

Петраков был готов к вопросу об отсутствии Малиновского в заявке "сине-желтых".

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Малиновский? Я думал, что это будет первый вопрос. Вся страна сколько времени не может спать – только Малиновский, какой подонок Петраков, он должен позвонить, извиниться, на колени стать. Была программа Большой футбол, я там сказал всю правду. Но в нашей стране правда никому не нужна, меня здесь научили,

– начал он.

"Больше я ничего не буду говорить. Чувствую ли я давление? Конечно, последние недели две такое было давление вместо того, чтобы поддержать в этой ситуации. Меня таким дерьмом и грязью облили. Перед вами всеми скажу – большое спасибо. Вы меня только сделали сильнее" – сказал Петраков на пресс-конференции.

Странный конфликт между Петраковым и Малиновским