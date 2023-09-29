Из-за полномасштабного вторжения России в Украину российские и белорусские спортсмены пропустили Паралимпийские игры-2022 в Пекине. Тогда Международный паралимпийский комитет рассматривал возможность их допуска на условиях нейтралитета, но все же согласовал полный бан для представителей стран-террористок.

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Интересно, что же изменилось в представлении представителей МПК о войне в Украине?

Война продолжается, Россия и дальше пытается захватить Украину и уничтожить ее государственность, но делегаты Генассамблеи Международного паралимпийского комитета решили, что пора вернуть россиян и ее союзников на главное мировое спортивное соревнование. Стало известно, что эти страны примут участие в Паралимпийских играх-2024 в Париже.

Во время голосования против полной приостановки членства российского НПК отдали голоса 74 члена МПК, еще 65 высказались за, а 13 воздержались.

Был вариант, что российские и белорусские спортсмены смогут быть представлены на соревнованиях даже под собственным флагом, однако за это голосов уже не хватило – 90 человек проголосовало за "нейтральный" статус, 56 за отмену ограничений на государственную символику, а 6 воздержалось.

Справка. Членство российского и белорусского паралимпийских комитетов из-за полномасштабной российской агрессии было приостановлено в ноябре 2022 года. Атлеты этих двух стран оставались вне международных соревнований с начала полномасштабной войны.

Отметим, что 15-17 октября в Мумбаи состоится заседание Международного олимпийского комитета, где будет рассматриваться вероятное участие российских и белорусских спортсменов в ОИ-2024 в Париже, поэтому нынешнее решение является большим основанием полагать, что там мы увидим подобный позор...