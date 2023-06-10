Манчестер Сити и Интер сойдутся в безжалостном сражении за трофей Лиги чемпионов сезона 2022/2023. Итальянская и английская команды уже встречались в финальном матче в рамках этого турнира именно на стадионе в Стамбуле, пишет 24 Канал.

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Итальянцы в надежде, что история не будет циклической

Олимпийский стадион Ататюрка, расположенный в столице Турции, уже имел опыт организации решающего матча самого престижного клубного турнира, который застал Стамбул в далеком 2005 году. В финальном поединке 25 мая тогдашней Лиги чемпионов сошлись также команды из Англии и Италии, однако тогда это были клубы, которые на данный момент являются "антонимами" нынешних финалистов, а именно Ливерпуль и Милан. ой матч навсегда запечатлелся в памяти любителей футбола и стал одним из самых драматических поединков в истории самого популярного вида спорта в мире.

Поединок станет кошмаром для звезды украинского футбола Андрея Шевченко, который на тот момент защищал цвета итальянской команды, однако маститый форвард даже не мог подумать, что будет вспоминать данную встречу в негативном ключе. Все потому, что после первого тайма "россонери" уже вели со счетом 3:0, практически убив интригу в матче, но вот англичане оказались не пальцем сделаны. Фанаты "мерсисайдцев" на явном примере продемонстрировали свою важность на трибунах, исполнив "You'll never walk alone" и вдохновив Ливерпуль как никогда.

Английский коллектив бросился играть в, казалось, уже безнадежной игре. никому в голову прийти не могло, что "мерсисайдцы" еще на что-то способны в данном матче, а на камбэк мог поставить только дурак, однако именно он и вынес бы куш после финального свистка. Ливерпуль молниеносно отыграл 3 мяча во втором тайме и перевернул не только Милан, но и весь мир с ног на голову. Одним из антигероев встречи стал Андрей Шевченко, который вначале Шевченко с двух шансов не смог расстрелять Дудека, а впоследствии именно его нереализованный пенальти убил все надежды Милана и подарил Ливерпулю трофей ЛЧ. Украинец еще долго будет корить себя за этот финал.

Разочарованный Андрей Шевченко / Лига чемпионов

Мир сговорился

Интересно, что данный финал стал первым и последним, проходившим в Стамбуле, однако столица Турции неоднократно имела возможность снова принять решающий матч самого престижного турнира Европы. В частности, финал Лиги чемпионов не прошел на Олимпийском стадионе Ататюрка два раза подряд. Все по причинам, которые были не подконтрольны человечеству.

В 2020 году Стамбул имел возможность снова посмотреть решающую встречу ЛЧ, однако помешала пандемия коронавируса, поэтому финальный матч, который тогда выиграла Бавария у ПСЖ (1:0), перенесли в Лиссабон на стадион Да Луж. В 2021 году произошла идентичная ситуация – Олимпийский стадион Ататюрка должен был принять финал самого престижного клубного турнира, однако снова вмешался коронавирус, поскольку Турция оказалась в красном списке для туристов из Великобритании, а в финале встречались две английские команды, поэтому УЕФ . Тот матч перенесли в ту же Португалию, однако на стадион Драгау, где Челси неожиданно одолел Манчестер Сити (1:0).

Кстати говоря. В этом году Стамбул в очередной раз мог потерять решающую дуэль самого престижного турнира Европы. Все из-за выборов президента в Турции.

Напомним, что финал Лиги чемпионов сезона 2022/2023 между Манчестер Сити и Интером состоится 10 июня в 22:00. Решающий матч рассудит скандальный польский рефери Шимон Марциняк.