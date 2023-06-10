Манчестер Сіті та Інтер зійдуться у безжальній битві за трофей Ліги чемпіонів сезону 2022/2023. Італійська та англійська команди уже зустрічалися у фінальному матчі в рамках цього турніру саме на стадіоні в Стамбулі, пише 24 Канал.

Варте уваги Манчестер Сіті – Інтер: хто та коли покаже фінал Ліги чемпіонів в Україні

Італійці в надії, що історія не буде циклічною

Олімпійський стадіон Ататюрка, який розташований у столиці Туреччини уже мав досвід організації вирішального матчу найпрестижнішого клубного турніру, який застав Стамбул у далекому 2005-му році. У фінальному поєдинку 25-го травня тодішньої Ліги чемпіонів зійшлися також команди з Англії та Італії, проте тоді це були клуби, які на даний момент є "антонімами" нинішніх фіналістів, а саме Ліверпуль та Мілан. ой матч назавжди закарбувався у пам'яті пошановувачів футболу та став одним найбільш драматичних поєдинків у історії найпопулярнішого виду спорту у світі.

Поєдинок стане кошмаром для зірки українського футболу Андрія Шевченка, який на той момент захищав кольори італійської команди, проте маститий форвард навіть подумати не міг, що буде згадувати дану зустріч у негативному ключі. Все через те, що після першого тайму "россонері" уже вели з рахунком 3:0, практично вбивши інтригу в матчі, та от англійці виявились не пальцем роблені. Фанати "мерсисайдців" на явному прикладі продемонстрували свою важливість на трибунах, заспівавши "You'll never walk alone" та надихнувши Ліверпуль як ніколи.

Англійський колектив кинувся відігруватись у, здавалося, уже безнадійній грі. нікому в голову прийти не могло, що "мерсисайдці" ще на щось здатні в даному матчі, а на камбек міг поставити лише дурень, проте саме він і виніс б куш після фінального свистка. Ліверпуль блискавично відіграв 3 м'ячі у другому таймі та перевернув не тільки Мілан, але й увесь світ з ніг на голову. Одним з антигероїв зустрічі став Андрій Шевченко, який Шевченко спершу впритул з двох шансів не зміг розстріляти Дудека, а згодом саме його нереалізований пенальті вбив усі надії Мілана та подарував Ліверпулю трофей ЛЧ. Українець ще довго картатиме себе за цей фінал.

Розчарований Андрій Шевченко / Ліга чемпіонів

Світ змовився

Цікаво, що даний фінал став першим і останнім, який проходив у Стамбулі, проте столиця Туреччини неодноразово мала нагоду знову прийняти вирішальний матч найпрестижнішого турніру Європи. Зокрема, фінал Ліги чемпіонів не відбувся на Олімпійському стадіоні Ататюрка два рази поспіль. Усе через причини, які були не підконтрольні людству.

У 2020-му році Стамбул мав нагоду знову подивитись вирішальну зустріч ЛЧ, проте на заваді стала пандемія коронавірусу, тому фінальний матч, який тоді виграла Баварія у ПСЖ (1:0), перенесли у Лісабон на стадіон Да Луж. У 2021-му році сталась ідентична ситуація – Олімпійський стадіон Ататюрка повинен був прийняти фінал найпрестижнішого клубного турніру, проте знову втрутився коронавірус, оскільки Туреччина опинилася у червоному списку для туристів з Великої Британії, а у фіналі зустрічалися дві англійські команди, тому УЄФА прийняло таке рішення. Той матч перенесли у ту ж Португалії, проте на стадіон Драгау, де Челсі неочікувано здолав Манчестер Сіті (1:0).

До речі. У цьому році Стамбул вкотре міг втратити вирішальну дуель найпрестижнішого турніру Європи. Все через вибори президента в Туреччині.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів сезону 2022/2023 між Манчестер Сіті та Інтером відбудеться 10-го червня у 22:00. Вирішальний матч розсудить скандальний польський рефері Шимон Марциняк.