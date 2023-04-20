В Лиге чемпионов определились полуфиналисты сезона. В борьбе за трофей остались чемпионы Испании и Англии, а также две лучшие команды Италии в прошлом сезоне – Реал, Манчестер Сити, Милан и Интер.

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Финальная игра намечена на 10 июня и должна пройти в турецком Стамбуле. Впрочем, УЕФА рассматривает вариант со срочным переносом матча в другое место.

Всему виной могут стать президентские выборы в Турции, которые должны пройти 14 мая. Союз обеспокоен возможными митингами и политическими столкновениями после них.

В турецком обществе уменьшается поддержка действующего лидера Реджепа Эрдогана. В случае массовых протестов правоохранительные органы Турции не смогут обеспечить безопасность финалистам Лиги чемпионов.

Стамбул может пострадать в третий раз

Напомним, что за последние три года УЕФА каждый раз был вынужден переносить решающий матч. Именно в 2020-м Стамбул и должен был принять финал турнира, но из-за пандемии коронавируса и строгих правил пересечения границ заставили перенести финал в Лиссабон.

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Уже через год Стамбул снова должен был проводить последнюю игру турнира. На этот раз вновь помешали антиковредные правила, ведь Великобритания запрещала своим гражданам посещать Турцию в целях безопасности. Поскольку в финале играли Челси и Манчестер Сити, этот финал провели в Порту.

Что же касается решающего матча ЛЧ в прошлом году, то он должен был пройти в Санкт-Петербурге. Но полномасштабное вторжение России в Украину сделало невозможным это место для проведения. В результате Реал и Ливерпуль разыграли трофей в Париже.

К слову. Финал ЛЧ-2024 пройдет в Лондоне на "Уэмбли", а в 2025 году решающая игра турнира должна пройти в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена".