Лидер Шахтера под пристальным оком топ-клуба Бундеслиги: украинцем интересуется и ПСЖ

Футболист донецкого Шахтера Георгий Судаков заинтересовал несколько известных клубов. За игрой молодого полузащитника следят ряд европейских грандов.

Шахтер готовится продать Георгия Судакова. На 21-летнего полузащитника уже претендуют несколько известных клубов.

Читайте также В тренерском штабе Шахтера назвали главные особенности Судакова

Георгий Судаков заинтересовал европейские гранды

На атакующего полузащитника претендуют Арсенал, Ливерпуль и Манчестер Сити. Также Судаковым интересуются Челси, Ньюкасл, Вест Хэм Юнайтед, Астон Вилла, а также еще несколько клубов с "глубокими" карманами.

В частности есть информация, что украинцем заинтересованы ведущие команды Ла Лиги – Барселона и Атлетико Мадрид. Сам Судаков уже подтвердил заинтересованность парой итальянских клубов.

Впервые появились слухи, что за полузащитником следят Бавария, Байер и ПСЖ.

Отметим. Портал Transfermarkt оценивает Георгия Судакова в 25 миллионов евро. Недавно Судаков подписал новый контракт с Шахтером, где "горняки" хотят заработать на полузащитнике 150 миллионов евро. Также ранее Шахтер отклонил предложение от Наполи на 40 миллионов евро.

Шахтер выжидает момент, а удачная игра Судакова на Евро-2024 за сборную Украины может лишь пойти на руку "горнякам".

В сезоне-2023/2024 Георгий Судаков провел за Шахтер в УПЛ 16 матчей, где он забил 3 гола и отметился одной голевой передачей. Также по 1 мячу Судаков забил в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. Шахтер сейчас претендует на кубок Украины и чемпионство УПЛ.