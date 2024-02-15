Вместе с командой к этому матчу готовится и Георгий Судаков, о котором гудела европейская пресса и инсайдеры. Все сватали полузащитника сборной Украины в Италию, но он продлил контракт с Шахтером.

Интересно Легионеры Днепра-1 отказываются возвращаться в Украину: почему бразильцы устроили демарш

Итальянцы не готовы к таким финансовым вкусам Шахтера

Журналисты закрывали глаза и уже представляли украинского игрока в футболке Наполи или Ювентуса, но пока такое возможно только в воображении. Хотя гендиректор Шахтера Сергей Палкин сообщал, что клуб отклонил 40-миллионное предложение от одного из коллективов. В СМИ думали, что речь шла о Наполи, которое было готово выложить такую солидную сумму за 21-летнего украинца.

2 февраля 2024-го Судаков подписал новое соглашение с донецким клубом, которое рассчитано до конца 2028-го года. Палкин выложил фотографию с Георгием, намекнув на клаусулу в 150 миллионов евро. Эту сумму подтвердил и известный инсайдер Фабрицио Романо. Зато украинская пресса опровергала подобную информацию.

Такие цифры отпугнули и всех претендентов на главную звезду Шахтера. Наполи и Ювентус исключили Судакова из трансферных списков. Правда, есть слухи об интересе от английских клубов, которые имеют более щедрые финансовые возможности, чем команды Серии А.

Также была информация, что Наполи попытается усилиться Судаковым уже летом 2024-го, но для этого клубу нужно выполнить поставленные перед собой задачи на сезон.

К слову. Первая встреча Шахтера и Марселя начнется 15 февраля в 19:45 (по Киеву) в немецком Гамбурге. Это будет третья в истории игра между этими европейскими клубами.