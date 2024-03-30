Николини вспомнил матч плей-офф отбора на Евро-2024 против Исландии, где Судаков отметился двумя голевыми передачами. Также он высказался об интересе к футболисту среди топовых европейских клубов.

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Николини: "Особенностью Судакова, пожалуй, является последний пас"

"То, что он замечательный игрок, думаю, мне не надо говорить, это все видят. Если вы видели игру с Исландией – две голевые передачи, которые может сделать только звездный игрок. Генеральный директор Шахтера и сам игрок подтвердили интерес Наполи. Быть в списке крупнейших европейских команд – это нормально.

Это очень умный, профессиональный парень, более зрелый, чем его возраст. Он всегда старается совершенствоваться. Его особенностью, пожалуй, является последний пас. Решающий пас - это то, что он делает лучше всего, мы видели это в игре Украины, где он отдал решающую передачу на Мудрика", – сказал Николини.

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