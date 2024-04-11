Шахтер готовится продать Георгия Судакова. На 21-летнего полузащитника уже претендуют несколько известных клубов.
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Георгий Судаков заинтересовал европейские гранды
На атакующего полузащитника претендуют Арсенал, Ливерпуль и Манчестер Сити. Также Судаковым интересуются Челси, Ньюкасл, Вест Хэм Юнайтед, Астон Вилла, а также еще несколько клубов с "глубокими" карманами.
В частности есть информация, что украинцем заинтересованы ведущие команды Ла Лиги – Барселона и Атлетико Мадрид. Сам Судаков уже подтвердил заинтересованность парой итальянских клубов.
Впервые появились слухи, что за полузащитником следят Бавария, Байер и ПСЖ.
В сезоне-2023/2024 Георгий Судаков провел за Шахтер в УПЛ 16 матчей, где он забил 3 гола и отметился одной голевой передачей. Также по 1 мячу Судаков забил в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. Шахтер сейчас претендует на кубок Украины и чемпионство УПЛ.