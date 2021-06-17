Кто первым одержит дебютную победу на Евро-2020 – Украина или Северная Македония

Северная Македония будет вторым соперником сборной Украины на Евро-2020 в группе C. Все, что стоит знать об этой сборной – в материале Спорт 24.

Украина выше соперника

Украинская сборная 17 июня во второй раз выйдет на футбольное поле на Чемпионате Европы-2020. Соперником станет неуступчивая Северная Македония. В рейтинге ФИФА наш конкурент в группе С располагается на 62 месте. Команда Андрея Шевченко занимает значительно лучшую позицию – 24 строчка.

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Наша сборная опережает соперника и по стоимости состава команды. Украинская сборная оценена в 197,20 миллиона евро. Северная Македония – в 61,80 миллиона евро и 31 место в Европе.

Права на ошибку нет

Украинские футболисты обязаны добывать очки, а в идеале их должно быть три. В противном случае можно даже попрощаться с шансами на выход в плей-офф уже после второго тура, как это было на Евро-2016.

В стартовом туре Украина досадно уступила Нидерландам со счетом 3:2. Наши ребята совершили невероятный камбэк, отыгравшись со счета 2:0. Но удержать мировую украинцам не удалось.

Северная Македония стала настоящей неожиданностью во встрече против Австрии. Они смогли сравнять цифры на табло после удара Горана Пандева. Однако ближе к концу матча было заметно, как македонцы подсели в физическом плане. Австрийцы же воспользовались слабинкой соперника и прибавили в скорости. В итоге – 3:1 – победа Австрии.

Схема игры соперника Украины

Северная Македония – организованная и силовая команда, у которой есть свой игровой стиль. Техническая составляющая не является главным козырем футболистов соперника команды Шевченко. Северная Македония компенсирует это желанием и борьбой на футбольном поле. Дополнительной мотивацией для игроков является то, что на чемпионате Европы футболисты могут себя хорошо зарекомендовать и привлечь внимание ведущих футбольных агентов.

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Украине будет сложно пройти насыщенную оборону соперника, которая состоит из 5 защитников. Команда играет по схеме 5-3-2. Накануне матча Андрей Шевченко отметил физическую подготовку соперника и игру на контратаках, которые украинцам следует удачно ликвидировать.

Кадровая потеря Украины

На старте матча против Нидерландов травму получил вингер украинской сборной Александр Зубков. У футболиста растяжение камбаловидной мышцы ноги. По словам Андрея Николаевича, вингер не сможет помочь команде в следующей важной игре. Ранее сообщалось, что на восстановление футболиста уйдет около 2 – 3 недель.

Зубков покинул поле без помощи медиков. Вместо него на позицию вингера вышел Марлос, который был заменен во втором тайме.

Полузащитник восстанавливается в расположении украинской сборной. В лагере команды рассчитывают на Зубкова в следующих встречах. Конечно, если украинцы выйдут из группы. Зато в общую группу вернулся динамовец Виктор Цыганков.

История противостояний