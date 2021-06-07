Стоимость состава сборной Украины
В рейтинге европейских сборных по версии Transfermarkt наша команда расположилась на 18 строчке. Стоимость состава сборной Украины оценили в 197,20 миллиона евро.
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Среди участников Евро-2020 команда Шевченко занимает 17 строчку. Самый дорогой футболист сборной Украины – Руслан Малиновский.
- Что касается соперников сборной Украины, то самый дорогой состав у Нидерландов – 637,05 миллиона евро – 8 место. Заявка сборной Австрии оценена в 320,60 миллиона евро – 11 строчка.
- Портал Transfermarkt оценивает Северную Македонию в 61,80 миллиона евро – 31 место в Европе.
Самая дорогая команда Евро-2020 – сборная Англии. Портал Transfermarkt оценивает Англию в 1,25 миллиарда евро. Далее идут действующие чемпионы мира французы и немцы
Топ-10 самых дорогих сборных Европы
1. Англия – 1,32 миллиарда евро
2. Франция – 1,03 миллиарда евро
3. Германия – 936,50 миллиона евро
4. Испания – 915 миллионов евро
5. Португалия – 872,50 миллиона евро
6. Италия – 764 миллиона евро
7. Бельгия – 669,40 миллионов евро
8. Нидерланды – 637,05 миллиона евро
9. Хорватия – 375,80 миллиона евро
10. Турция – 325 миллионов евро
Топ-10 самых дорогих сборных Евро-2020 / Фото Transfermarkt