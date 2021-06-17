Україна вище за суперника

Українська збірна 17 червня вдруге вийде на футбольне поле на чемпіонаті Європи-2020. Суперником стане непоступлива Північна Македонія. У рейтингу ФІФА наш конкурент у групі С розташовується на 62 місці. Команда Андрія Шевченка посідає на значно кращу позицію – 24 сходинку.

​До теми Заявка збірної України на матч Євро-2020 з Північною Македонією

Наша збірна випереджає суперника і за вартістю складу команди. Українська збірна оцінена у 197,20 мільйонів євро. Північна Македонія – у 61,80 мільйона євро та 31 місце у Європі.

Права на помилку немає

Українські футболісти зобов'язані здобувати очки, а в ідеалі їх має бути три. В іншому випадку можна навіть попрощатися з шансами на вихід до плей-офф вже після другого туру, як це було на Євро-2016.

У стартовому турі Україна прикро поступилась Нідерландам із рахунком 3:2. Наші хлопці здійснили неймовірний камбек, відігравшись із рахунку 2:0. Але втримати мирову українцям не вдалось.

Північна Македонія стала справжньою несподіванкою у зустрічі проти Австрії. Вони змогли зрівняти цифри на табло після удару Горана Пандєва. Однак ближче до завершення матчу було помітно, як македонці підсіли у фізичному плані. Австрійці ж скористались слабинкою суперника та додали у швидкості. У підсумку – 3:1 перемога Австрії.

Схема гри суперника України

Північна Македонія – організована і силова команда, у якої є свій ігровий стиль. Технічна складова не є головним козирем футболістів суперника команди Шевченка. Північна Македонія компенсує це бажанням та боротьбою на футбольному полі. Додатковою мотивацією для гравців є те, що на чемпіонаті Європи футболісти можуть себе добре зарекомендувати та привернути увагу провідних футбольних агентів.

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Україні буде складно пройти насичену оборону суперника, яка складається із 5 захисників. Команда грає за схемою – 5-3-2. Напередодні матчу Андрій Шевченко відзначив фізичну підготовку суперника та гру на контратаках, які слід українцям вдало ліквідовувати.

Кадрова втрата України

На старті матчу проти Нідерландів травму отримав вінгер української збірної Олександр Зубков. У футболіста розтягнення камбаловидного м'язу ноги. За словами Андрія Миколайовича, вінгер не зможе допомогти команді у наступній важливій грі. Раніше повідомлялось, що на відновлення футболіста піде близько 2-3 тижнів.

Нагадаємо. Зубков покинув поле без допомоги медиків. Замість нього на позицію вінгера вийшов Марлос, який був замінений у другому таймі.

Півзахисник відновлюється у розташуванні української збірної. У таборі команди розраховують на Зубкова у наступних зустрічах. Звичайно, якщо українці вийдуть із групи. Натомість у загальну групу повернувся динамівець Віктор Циганков.

Історія протистоянь