У Зубкова серьезная травма

Журналист Игорь Цыганык сообщил, что Зубков точно не сыграет в следующем матче сборной Украины. Уже 17 июня подопечные Андрея Шевченко встретятся с Северной Македонией в Бухаресте.

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По информации Цыганыка, у Зубкова серьезная травма. На восстановление футболиста может уйти 2 – 3 недели. Следовательно, Зубков может пропустить еще и матч против Австрии.

Украина и Австрия 21 июня встретятся в последнем матче группы C. Цыганык информирует, что участие Зубкова под вопросом.

Александр Зубков покинул поле в дебюте игры против Нидерландов. Футболист не смог продолжить поединок. Его сменил Марлос.

Возвращение Цыганкова

В то же время Игорь Цыганык сообщил приятные новости. Лидер Динамо Виктор Цыганков, не попавший в заявку на матч с Нидерландами, тренируется в общей группе.

Вероятно, что Цыганков сможет сыграть против Северной Македонии.