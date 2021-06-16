Стадион построен на месте старой арены "Лия Маноло" в 2011 году. "Арена Националь" – домашний стадион сборной Румынии по футболу и вмещает около 55 тысяч зрителей. На нем еще не проводили матчей Чемпионатов мира или Европы, но он принимал финал Лиги Европы сезона 2011/12.

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Иногда стадион используется для домашних поединков Динамо Бухарест или Стяуа. На арене играют большие игры национальной лиги и кубка страны. С момента открытия на нем разыгрывали Суперкубок Румынии и Финал Кубка Румынии.

Там также проводят международные концерты, музыкальные туры и важные местные социальные мероприятия и праздники.

Стадион будет принимать четыре поединка Евро-2020

Австрия – Северная Македония (13 июня);

Украина – Северная Македония (17 июня);

Украина – Австрия (21 июня);

1/8 финала чемпионата Европы (28 июня).

Особенности "Арены Националь"

"Арена Националь" оснащена выдвижной крышей, оформленной с полупрозрачной мембраны. Для того, что ее полностью закрыть и открыть нужно 15 минут.

Радиальные канаты крыши поддерживают гигантский куб, висящий над центром поля. С каждой стороны этого куба установлены экраны, за которыми удобно следить с любой точки стадиона.

Это интересно! Футболисты, которые играли на "Лия Маноло", предшественнице "Арены Националь", жаловались, что не чувствуют поддержки болельщиков, так как трибуны находились слишком далеко от поля. На новом стадионе в Бухаресте это пожелание было учтено: трибуны плотно прилегают к площадке в лучших традициях английских арен.

Стадион "Арена Националь" в Бухаресте: видеообзор