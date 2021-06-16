Стадион построен на месте старой арены "Лия Маноло" в 2011 году. "Арена Националь" – домашний стадион сборной Румынии по футболу и вмещает около 55 тысяч зрителей. На нем еще не проводили матчей Чемпионатов мира или Европы, но он принимал финал Лиги Европы сезона 2011/12.
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Иногда стадион используется для домашних поединков Динамо Бухарест или Стяуа. На арене играют большие игры национальной лиги и кубка страны. С момента открытия на нем разыгрывали Суперкубок Румынии и Финал Кубка Румынии.
- Там также проводят международные концерты, музыкальные туры и важные местные социальные мероприятия и праздники.
Стадион будет принимать четыре поединка Евро-2020
- Австрия – Северная Македония (13 июня);
- Украина – Северная Македония (17 июня);
- Украина – Австрия (21 июня);
- 1/8 финала чемпионата Европы (28 июня).
Особенности "Арены Националь"
"Арена Националь" оснащена выдвижной крышей, оформленной с полупрозрачной мембраны. Для того, что ее полностью закрыть и открыть нужно 15 минут.
Радиальные канаты крыши поддерживают гигантский куб, висящий над центром поля. С каждой стороны этого куба установлены экраны, за которыми удобно следить с любой точки стадиона.
Стадион "Арена Националь" в Бухаресте: видеообзор