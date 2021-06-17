Наставник "сине-желтых" назвал футболистов, которые смогут принять участие во встрече. В обнародованном Украинской ассоциацией футбола списке 26 игроков
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Заявка сборной Украины
- Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Анатолий Трубин
- Защитники: Эдуард Соболь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тимчик, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко
- Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Евгений Макаренко, Александр Зинченко, Георгий Судаков, Виктор Цыганков
- Нападающие: Роман Яремчук, Артем Беседин, Артем Довбик
Из тех футболистов, которые есть в официальной заявке сборной Украины на Евро-2020, в состав на игру с Северной Македонией не вошли Александр Зубков, Денис Попов и Роман Безус.