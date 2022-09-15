Цена взлетела к небесам: инсайдер намекнул, во сколько выросла цена Мудрика после голов в ЛЧ

Михаил Мудрик продолжает своей игрой увеличивать финансовые аппетиты Шахтера. С каждым последующим матчем цена на трансфер талантливого вингера только растет.

Цена Мудрика только растет вверх

Мудрик стал автором единственного гола Шахтера в игре против Селтика. Именно Михаил принес "горнякам" мировую 1:1 и очко по итогам поединка.

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Напомним, что левый вингер отличился мячом и в стартовой игре Шахтера в групповом раунде Лиги чемпионов-2022/2023, забив в ворота немецкого Лейпцига (1:4).

Благодаря такой результативности Мудрик вдвое поднял свою трансферную стоимость. Об этом намекнул авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Журналист коротко отреагировал с намеком на повышение цены на трансфер талантливого воспитанника "горняков".

Он распространил свою старую публикацию о Мудрике, добавив сине-желтое знамя.

х2,

– написал журналист.

Неудивительно почему Шахтер повесил на Михаила заоблачный ценник.

Мудрик может перебраться в дождливую Англию

В летнее трансферное межсезонье Михаил активно интересовался несколько английских клубов, среди них команды АПЛ – Брентфорд, Арсенал и Эвертон.

Если "канониры" только заинтересовались украинцем, Брентфорд и Эвертон делали предложения. Об этом сообщалось в СМИ. Вроде бы в последние дни трансферного окна "ириски" получили отказ от Шахтера по поводу перехода левого вингера. Дончане отклонили 30-миллионное предложение от английского клуба.

Этот же журналист Фабрицио Романо заявлял, что причиной такого отказа был трансфер игрока Аякса Антони в Манчестер Юнайтед. Вроде бы Шахтер хочет тоже продать Мудрика дороже, чем за 30 – 40 миллионов евро.

Арсенал продолжит наблюдать за игрой Михаила и зимой может отправить в Шахтер официальное предложение.

Мудрик не исключает свой переезд в Арсенал.

Контракт Мудрика с Шахтером рассчитан до конца 2026 года.