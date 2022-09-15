Ціна Мудрика лише росте угору

Мудрик став автором єдиного голу Шахтаря у грі проти Селтіка. Саме Михайло приніс "гірникам" мирову 1:1 та очне очко за підсумками поєдинку.

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Нагадаємо, що лівий вінгер відзначився м'ячем і у стартовій грі Шахтаря у груповому раунді Ліги чемпіонів-2022/2023, забивши у ворота німецького Лейпцига (1:4).

Завдяки такій результативності Мудрик вдвічі підійняв свою трансферну вартість. Про це натякнув авторитетний інсайдер Фабріціо Романо. Журналіст коротко відреагував з натяком на підвищення ціни на трансфер талановитого вихованця "гірників".

Він поширив свою стару публікацію про Мудрика, додавши синьо-жовтий прапор.

х2,

– написав журналіст.

Не дивно, чому Шахтар повісив на Михайла захмарний цінник.

Деталі. Контракт Мудрика з Шахтарем розрахований до кінця 2026 року.

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