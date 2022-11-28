Состав "селесао" атаковало вирусное заболевание. Из-за которого три футболиста пропустили некоторые упражнения во время тренировочного процесса перед матчем второго тура группового раунда ЧМ-2022.

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Тренеры еще не определились с составом

Симптомы гриппа были обнаружены у Антони, Алиссона и Лукаса Пакеты.

Однако тренерский штаб не исключает, что все три смогут сыграть в следующем поединке. Но состав на игру определится прямо перед матчем.

Обратите внимание! Матч Бразилия – Швейцария состоится 28 ноября в 18:00.

Точно на футбольное поле не выйдут Неймар и Данило.

Ранее отмечалось, что из- за кадровых проблем в старте могут выйти Родриго, Габриэл Жезус и Дани Алвес.

В первом туре Бразилия уверенно обыграла Сербию - 2:0, а Швейцария минимально обыграла Камерун 1:0. Бразильская сборная благодаря дополнительному показателю лидирует в группе G.

От такой же причины страдала и сборная Испании, активно использующая кондиционеры из-за адской жары в Катаре.