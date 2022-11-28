Склад "селесао" атакувало вірусне захворювання. Через яке троє футболістів пропустили деякі вправи під час тренувального процесу перед матчем другого туру групового раунду ЧС-2022.
Цікаво побачити Герой Польщі на ЧС-2022 закінчив інтерв'ю гаслом "Слава Україні": фантастичне відео
Тренери ще не визначились зі складом
Симптоми грипу були виявлені в Антоні, Аліссона та Лукаса Пакети.
Однак тренерський штаб не виключає, що усі троє зможуть зіграти у наступному поєдинку. Але склад на гру визначиться безпосередньо перед матчем.
Точно на футбольне поле не вийдуть Неймар та Даніло.
Раніше зазначалось, що через кадрові проблеми у старті можуть вийти Родріго, Габріел Жезус та Дані Алвес.
У першому турі Бразилія впевнено переграла Сербію – 2:0, а Швейцарія мінімально обіграла Камерун 1:0. Бразильська збірна завдяки додатковому показнику лідирує у групі "G".
Від такої ж причини потерпала й збірна Іспанії, яка активно використовує кондиціонери через пекельну спеку у Катарі.