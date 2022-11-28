Склад "селесао" атакувало вірусне захворювання. Через яке троє футболістів пропустили деякі вправи під час тренувального процесу перед матчем другого туру групового раунду ЧС-2022.

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Тренери ще не визначились зі складом

Симптоми грипу були виявлені в Антоні, Аліссона та Лукаса Пакети.

Однак тренерський штаб не виключає, що усі троє зможуть зіграти у наступному поєдинку. Але склад на гру визначиться безпосередньо перед матчем.

Зверніть увагу! Матч Бразилія – Швейцарія відбудеться 28 листопада о 18:00.

Точно на футбольне поле не вийдуть Неймар та Даніло.

Раніше зазначалось, що через кадрові проблеми у старті можуть вийти Родріго, Габріел Жезус та Дані Алвес.

У першому турі Бразилія впевнено переграла Сербію – 2:0, а Швейцарія мінімально обіграла Камерун 1:0. Бразильська збірна завдяки додатковому показнику лідирує у групі "G".

Від такої ж причини потерпала й збірна Іспанії, яка активно використовує кондиціонери через пекельну спеку у Катарі.