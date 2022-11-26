У тому поєдинку перемогу Бразилії приніс дубль Рішарлісона. перед наступним матчем Мундіалю "селесао" зіткнулись із серйозними кадровими проблемами.

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Кадрові проблеми команди Тіте

Ще у стартовій грі бразильська збірна втратила Неймара та Даніло. До лазарету команди доєднався Антоні, який через хворобу навряд чи повернеться до команди до найближчого матчу. Вони щонайменше будуть відновлюватись до кінця групового раунду.

Втрата зіркового футболіста ПСЖ буде найбільш відчутною. Хоча в атаці Бразилії є чимало солідної заміни на позицію Неймара.

Але і це не усі проблеми "селесао". Під питанням участь у другому турі Лукас Пакета та воротаря Аліссона. Рішення щодо їх участі у матчі будуть приймати безпосередньо перед поєдинком.

Швидше за все, що у наступній зустрічі у стартовому складі бразильської збірної фанати побачать Родріго, Дані Алвеса та одноклубника Олександра Зінченко по Арсеналу Габріела Жезуса. Останній класно влився у колектив "канонірів" та забиває майже у кожному матчі.

До слова. Наступний матч Бразилія проведе 28 листопада. Суперником "селесао" буде Швейцарія. Початок зустрічі о 18:00 (за київським часом).

Після першого туру Бразилія лідирує у групі "G". Також три бали в активі швейцарців. По нулях у Камеруну та Сербії.