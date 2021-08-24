Кадровая катастрофа в сборной Украины, новое заявление Баюл: главные новости спорта 23 августа

В понедельник, 23 августа, состоялось немало событий в мире спорта. О важнейших из них читайте в дайджесте от Спорт24.

Кадровая потеря вратарей в сборной Украины

Основные голкиперы национальной команды Георгий Бущан и Анатолий Трубин получили травмы, поэтому в сборную довызвали Дмитрия Резника и Андрея Пятова.

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Наставник Динамо Мирча Луческу 22 августа сообщил, почему Георгий Бущан пропустил матч 5 тура УПЛ против Десны (5:0). Он заявил, что Бущан остался без футбола на 10 дней. После этого голкипер сможет приступить к легким тренировкам. В Динамо опасаются, что Бущану может понадобиться операция.

Анатолий Трубин также пропустил игру 5 тура УПЛ, в которой Шахтер разгромил Черноморец. Голкипер "горняков" пропустит матч против Монако в Лиге чемпионов. По информации СМИ, Трубин может пропустить 3 месяца из-за разрыва мениска.

Родилась россиянкой, умру американкой, – Баюл

Сборная Украины уже 1 сентября встретится на выезде с Казахстаном в отборе на ЧМ-2022. 4 сентября "сине-желтые" в Киеве примут сборную Франции.

Легендарная фигуристка Оксана Баюл, которая принесла Независимой Украине первое "золото" Олимпиады, прокомментировала смену гражданства. Баюл решила отказаться от украинского паспорта.

В своем инстаграме Баюл опубликовала новое сообщение. Она заявила, что родилась россиянкой, а умрет – американкой.

"Я всем за все говорю спасибо. Родилась россиянкой, выиграла золото за Украину, а умру американкой", – написала Баюл.

Что известно о Баюл

Оксана Баюл – первая олимпийская чемпионка в истории независимой Украины.

Уроженка украинского Днепра завоевала золотую медаль в фигурном катании на Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере. В 1993 году она стала чемпионкой мира.

В середине 1990-х Баюл перебралась жить в США. Там она занимается тренерской деятельностью.

Сборная Украины разбила Швецию в матче чемпионата Европы по волейболу

Женская сборная Украины по волейболу одержала вторую подряд победу на чемпионате Европы. На этот раз украинки уверенно одолели команду Швеции.

Украина – Швеция 3:0 (25:23, 25:17, 25:20)

Теперь наша команда уверенно удерживается в четверке лучший и имеет хорошие шансы сыграть в плей-офф. Следующий матч наши волейболистки сыграют 25 августа против Румынии.

Горелова завоевала вторую награду на чемпионате мира по легкой атлетике

Легкоатлетка Мария Горелова завоевала "бронзу" в прыжках в длину в последний день юниорского чемпионата мира. Это вторая медаль для украинки на соревнованиях.

В заключительный день соревнований Украина была представлена ​​только в одном финале – в женских прыжках в длину. В итоге именно в этом виде Мария Горелова выиграла бронзовую медаль с личным рекордом – 6,50 м.

В медальной таблице Украины с одним "серебром" (Артур Фельфнер, метание копья) и одной "бронзой" заняла 25 место, а в таблице по местам в финале команда заняла 15 место.