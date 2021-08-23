В заключительный день соревнований Украина была представлена ​​только в одном финале – в женских прыжках в длину.

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В итоге именно в этом виде Мария Горелова выиграла бронзовую медаль с личным рекордом – 6,50 м.

"Золото" выиграла шведка Майя Аскаг, которая ранее победила и в тройном прыжке на этом чемпионате. Ее результат – 6,60 м (личный рекорд). "Серебро" у Шайли Сингх из Индии – 6,59 м.

В медальной таблице Украины с другим "серебром" (Артур Фельфнер, метание копья) и одной "бронзой" заняла 25-место, а в таблице по местам в финале команда заняла 15 место.

Прыжки в длину, женщины

1. Майя Аскаг (Швеция) – 6,60 м

2. Шайли Сингх (Индия) – 6,59 м

3. Мария Горелова (Украина) – 6,50 м