В заключительный день соревнований Украина была представлена только в одном финале – в женских прыжках в длину.
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В итоге именно в этом виде Мария Горелова выиграла бронзовую медаль с личным рекордом – 6,50 м.
"Золото" выиграла шведка Майя Аскаг, которая ранее победила и в тройном прыжке на этом чемпионате. Ее результат – 6,60 м (личный рекорд). "Серебро" у Шайли Сингх из Индии – 6,59 м.
Прыжки в длину, женщины
1. Майя Аскаг (Швеция) – 6,60 м
2. Шайли Сингх (Индия) – 6,59 м
3. Мария Горелова (Украина) – 6,50 м