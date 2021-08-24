Кадрова втрата воротарів у збірній України

Основні голкіпери національної команди Георгій Бущан і Анатолій Трубін отримали травми, тому в збірну довикликали Дмитра Різника і Андрія Пятова.

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Наставник Динамо Мірча Луческу 22 серпня повідомив, чому Георгій Бущан пропустив матч 5 туру УПЛ проти Десни (5:0). Він заявив, що Бущан залишився без футболу на 10 днів. Після цього голкіпер зможе приступити до легких тренувань. У Динамо побоюються, що Бущану може знадобитися операція.

Анатолій Трубін також пропустив гру 5 туру УПЛ, в якій Шахтар розгромив Чорноморець. Голкіпер "гірників" пропустить матч проти Монако у Лізі чемпіонів. За інформацією ЗМІ, Трубін може пропустити 3 місяці через розрив меніска.

Збірна України вже 1 вересня зустрінеться на виїзді з Казахстаном у відборі на ЧС-2022. 4 вересня "синьо-жовті" у Києві приймуть збірну Франції.

Народилася росіянкою, помру американкою, – Баюл

Легендарна фігуристка Оксана Баюл, яка принесла Незалежній Україні перше "золото" Олімпіади, прокоментувала зміну громадянства. Баюл вирішила відмовитися від українського паспорта.

У своєму інстаграмі Баюл опублікувала новий допис. Вона заявила, що народилася росіянкою, а помре – американкою.

"Я всім за все дякую. Народилася росіянкою, виграла золото за Україну, а помру американкою", – написала Баюл.

Що відомо про Баюл

Оксана Баюл – перша олімпійська чемпіонка в історії Незалежної України.

Уродженка українського Дніпра здобула золоту медаль у фігурному катанні на Олімпіаді-1994 у Ліллегаммері. У 1993 році вона стала чемпіонкою світу.

У середині 1990-х Баюл перебралася жити до США. Там вона займається тренерською діяльністю.

Збірна України розбила Швецію у матчі чемпіонату Європи з волейболу

Жіноча збірна України з волейболу здобула другу поспіль перемогу на чемпіонаті Європи. Цього разу українки впевнено здолали команду Швеції.

Україна – Швеція 3:0 (25:23, 25:17, 25:20)

Тепер наша команда впевнено утримується у четвірці найкращий та має хороші шанси зіграти у плей-офф. Наступний матч наші волейболістки зіграють 25 серпня проти Румунії.

Горєлова завоювала другу нагороду на чемпіонаті світу з легкої атлетики

Легкоатлетка Марія Горєлова завоювала "бронзу" в стрибках в довжину в останній день юніорського чемпіонату світу. Це друга медаль для українців на змаганнях.

У заключний змагальний день Україна була представлена лише в одному фіналі – в жіночих стрибках у довжину. У підсумку саме в цьому виді Марія Горєлова виграла бронзову медаль з особистим рекордом – 6,50 м.

У медальній таблиці України з одним "сріблом" (Артур Фельфнер, метання списа) та однієї "бронзою" зайняла 25 місце, а в таблиці по місцях у фіналі команда зайняла 15 місце.