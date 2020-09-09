Трансфер нападающего "Барселоны" Луиса Суареса в итальянский "Ювентус" практически завершен. Каталонцы получат мизерную сумму за переход футболиста.

О деталях трансферного предложения туринского клуба в отношении 33-летнего уругвайца сообщил журналист Танкреди Палмери для Tuttomercatoweb.

Читайте также: У Кумана конфликт с руководством "Барселоны": что стало "камнем преткновения"

Все ради "Ювентуса"

Футболист откажется от последнего года контракта, который остался у Суареса, чтобы помочь "Ювентусу" ударить по рукам с боссами каталонского клуба.

Туринский клуб должен будет выплатить компенсацию в размере 3 миллионов евро. "Барселона" получит больше денег от бонусов, которые составили 13 миллионов евро. Каталонский клуб согласился на такие предложения от "Ювентуса", чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

Уругваец будет получать в клубе 12 миллионов евро в год, но эта сумма может увеличиться до 14 миллионов евро.

Barcelona y Juventus alcanzaron a un acuerdo por Suarez: 3m€ + 13m€ en variables.



Los detalles:https://t.co/2zs8xp9byf — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) September 8, 2020

"Барселона" подписала нападающего еще в июле 2014 года, а уже в ноябре футболист отметился дебютным голом за каталонцев.

В начале июля Суарес забил 195-й мяч в составе "Барселоны", что позволило ему выйти на третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

В этом сезоне Суарес провел 28 матчей в Ла Лиге, забил 16 мячей и сделал 8 голевых передач.

Кто интересовался Суаресом

Куман еще раньше намекнул уругвайскому нападающему Суаресу, что он должен искать продолжение карьеры в другом клубе. Футболист уже в течение шести сезонов защищает цвета каталонцев.

Испанские СМИ сообщали, что Суарес может вернуться в "Аякс", за который выступал в период 2007/11 годов. В Амстердаме очень быстро завоевал место в составе, стал одним из лидеров, а с сезона 2009/10 получил капитанскую повязку. В том же сезоне во всех турнирах он забил 49 мячей, в том числе 35 – в чемпионате и был признан лучшим игроком года в Нидерландах. Но в "Аяксе" не верят, что смогут осуществить этот трансфер.

Ранее сообщалось, что Суареса не прочь видеть в "Интер Майами", где президентом клуба является легендарный Дэвид Бекхэм