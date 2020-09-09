Трансфер нападника "Барселони" Луїса Суареса у італійський "Ювентус" практично завершений. Каталонці отримають мізерну суму за перехід футболіста.

Про деталі трансферної пропозиції туринського клубу щодо 33-річного уругвайця повідомив журналіст Танкреді Палмері для Tuttomercatoweb.

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Все заради "Ювентуса"

Футболіст відмовиться від останнього року контракту, який залишився у Суареса, щоб допомогти "Ювентусу" вдарити по руках з босами каталонського клубу.

Туринський клуб повинен буде виплатити компенсацію у вигляді 3 мільйонів євро. "Барселона" отримає більше грошей від бонусів, які склали 13 мільйонів євро. Каталонський клуб погодився на такі пропозиції від "Ювентуса", щоб розвантажити зарплатну відомість.

Уругваєць отримуватиме в клубі 12 мільйонів євро на рік, але ця сума може збільшитись до 14 мільйонів євро.

Barcelona y Juventus alcanzaron a un acuerdo por Suarez: 3m€ + 13m€ en variables.



Los detalles:https://t.co/2zs8xp9byf — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) September 8, 2020

"Барселона" підписала нападника ще у липні 2014 році, а вже у листопаді футболіст відзначився дебютним голом за каталонців.

На початку липня Суарес забив 195-й м'яч у складі "Барселони", що дозволило йому вийти на третє місце в списку кращих бомбардирів в історії клубу.

У цьому сезоні Суарес провів 28 матчів в Ла Лізі, забив 16 м'ячів і зробив 8 гольових передач.

Хто цікавився Суаресом

Куман ще раніше натякнув уругвайському нападнику Суаресу, що той повинен шукати продовження кар'єри у іншому клубі. Футболіст вже протягом шести сезонів захищає кольори каталонців.

Іспанські ЗМІ повідомляли, що Суарес може повернутись у "Аякс", за який виступав у період з 2007/11 роки. В Амстердамі дуже швидко завоював місце в складі, став одним із лідерів, а з сезону 2009/10 отримав капітанську пов'язку. В тому ж сезоні у всіх турнірах він забив 49 м'ячів, у тому числі 35 – у чемпіонаті і був визнаний найкращим гравцем року в Нідерландах. Але у "Аяксі" не вірять, що зможуть здійснити цей трансфер.

Раніше повідомлялось, що Суареса не проти бачити у "Інтер Маямі", де президентом клубу є легендарний Девід Бекхем