Туринский "Ювентус" больше не заинтересован в трансфере нападающего "Барселоны" Луиса Суареса. Уругваец неожиданно может перебраться в мадридское "Атлетико".

Спортивный директор туринцев Фабио Паратичи рассказал о трансферных планах команды. По его словам, боссы клуба окончательно решили исключить из списка трансферных целей уругвайского нападающего каталонцев, которые указали на "дверь" Суаресу, сообщает Football Italia.

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Суарес не перейдет в "Ювентус"

Больше всего клуб хочет усилить позицию центрального защитника. А вот Суарес был исключен из приоритетов туринцев.

Луис уже находился в процессе получения итальянского гражданства, поэтому клуб оценил возможность его регистрации в конкретное время. Это невозможно, поэтому нападающий на самом деле не был близок к подписанию контракта со "старой синьорой".

Мадридский "Атлетико" не прочь видеть забивного нападающего в своем составе. Для перехода ему необходимо расторгнуть контракт с "Барселоной", если мадридцы хотят его получить бесплатно. В противном случае, "Атлетико" нужно будет заплатить компенсацию каталонцам.

Ранее сообщалось, что туринский клуб должен будет выплатить компенсацию в виде 3 миллионов евро.

"Барселона" подписала нападающего еще в июле 2014 года, а уже в ноябре футболист отметился дебютным голом за каталонцев.

В начале июля Суарес забил 195-й мяч в составе "Барселоны", что позволило ему выйти на третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

В этом сезоне Суарес провел 28 матчей в Ла Лиге, забил 16 мячей и сделал 8 голевых передач.

Кто интересовался Суаресом

Куман еще раньше намекнул уругвайскому нападающему Суаресу, что тот должен искать продолжение карьеры в другом клубе. Футболист уже на протяжении шести сезонов защищает цвета каталонцев.

Испанские СМИ сообщали, что Суарес может вернуться в "Аякс", за который выступал в период с 2007/11 года. В Амстердаме очень быстро завоевал место в составе, стал одним из лидеров, а с сезона 2009/10 получил капитанскую повязку. В том же сезоне во всех турнирах он забил 49 мячей, в том числе 35 – в чемпионате и был признан лучшим игроком года в Нидерландах. Но в "Аяксе" не верят, что смогут осуществить этот трансфер.

Ранее сообщалось, что Суареса не против видеть в "Интер Майами", где президентом клуба является легендарный Дэвид Бекхэм.