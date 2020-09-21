Туринський "Ювентус" більше не зацікавлений у трансфері нападника "Барселони" Луїса Суареса. Уругваєць несподівано може перебратись у мадридське "Атлетіко".

Спортивний директор туринців Фабіо Паратічі розповів про трансферні плани команди. За його словами, боси клубу остаточно вирішили виключити зі списку трансферних цілей уругвайського нападника каталонців, які вказали на "двері" Суаресу, повідомляє Football Italia.

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Суарес не перейду у "Ювентус"

Найбільше клуб хоче підсилити позицію центрального захисника. А от Суарес був виключений із пріоритетів туринців.

Луїс вже перебував у процесі отримання італійського громадянства, тому клуб оцінив можливість його реєстрації в конкретний час. Це неможливо, тому нападник насправді не був близький до підписання контракту зі "старою сеньйорою".

Мадридський "Атлетіко" не проти бачити забивного нападника у своєму складі. Для переходу йому необхідно розірвати контракт з "Барселоною", якщо мадридці хочуть його отримати безкоштовно. В іншому випадку, "Атлетіко" потрібно буде заплатити компенсацію каталонцям.

Раніше повідомлялось, що т уринський клуб повинен буде виплатити компенсацію у вигляді 3 мільйонів євро.

"Барселона" підписала нападника ще у липні 2014 році, а вже у листопаді футболіст відзначився дебютним голом за каталонців.

На початку липня Суарес забив 195-й м'яч у складі "Барселони", що дозволило йому вийти на третє місце в списку кращих бомбардирів в історії клубу.

У цьому сезоні Суарес провів 28 матчів в Ла Лізі, забив 16 м'ячів і зробив 8 гольових передач.

Хто цікавився Суаресом

Куман ще раніше натякнув уругвайському нападнику Суаресу, що той повинен шукати продовження кар'єри у іншому клубі. Футболіст вже протягом шести сезонів захищає кольори каталонців.

Іспанські ЗМІ повідомляли, що Суарес може повернутись у "Аякс", за який виступав у період з 2007/11 роки. В Амстердамі дуже швидко завоював місце в складі, став одним із лідерів, а з сезону 2009/10 отримав капітанську пов'язку. В тому ж сезоні у всіх турнірах він забив 49 м'ячів, у тому числі 35 – у чемпіонаті і був визнаний найкращим гравцем року в Нідерландах. Але у "Аяксі" не вірять, що зможуть здійснити цей трансфер.

Раніше повідомлялось, що Суареса не проти бачити у "Інтер Маямі", де президентом клубу є легендарний Девід Бекхем.