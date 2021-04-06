Ювентус – Наполи: где смотреть онлайн матч Серии А

Матч Ювентус – Наполи начнется в 19:45. По телевидению поединок в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 3".

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Смотреть онлайн Ювентус – Наполи можно легально на платформе Oll.tv. Однако доступ к трансляции платный и требует регистрации. Доступ на 24 часа к трансляциям всех матчей на этом сервисе обойдется в 62 гривны.

Вместе с тем месячный абонемент на просмотр футбольных матчей можно заказать за 109 гривен. За 189 гривен можно оформить подписку xtra sport oll inclusive, где кроме спортивных каналов, есть еще много и другого контента.

За 249 гривен в месяц можно подписаться на ultra oll inclusive, куда включены все доступы на Oll.tv.