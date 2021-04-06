Туринский Ювентус и Наполи все же сыграют перенесенный матч 3 тура Серии А, который сначала был отменен со скандалом. Поединок состоится 7 апреля и его можно будет посмотреть в Украине онлайн и по телевидению.
Ювентус – Наполи: где смотреть онлайн матч Серии А
Матч Ювентус – Наполи начнется в 19:45. По телевидению поединок в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 3".
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Смотреть онлайн Ювентус – Наполи можно легально на платформе Oll.tv. Однако доступ к трансляции платный и требует регистрации. Доступ на 24 часа к трансляциям всех матчей на этом сервисе обойдется в 62 гривны.
Вместе с тем месячный абонемент на просмотр футбольных матчей можно заказать за 109 гривен. За 189 гривен можно оформить подписку xtra sport oll inclusive, где кроме спортивных каналов, есть еще много и другого контента.
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Это будет уже третья очная игра команд в сезоне-2020/2021. Первое противостояние должно было состояться в начале сезона. Однако Наполи запретили покидать Неаполь из-за карантина.
Сначала неаполитанцам засчитали техническое поражение и даже сняли очки. Однако Наполи восстановил справедливость благодаря "удачной работе в кабинетах".
Поэтому, первое противостояние клубов в сезоне
произошло в матче за Суперкубок. Голы Криштиану Роналду и Альваро Мораты принесли победу Ювентусу. Во второй раз команды встретились в чемпионате Италии. На этот раз неаполитанцы
отпраздновали минимальную победу. В этот раз остроты матчу добавляет еще и турнирное положение. Клубы не ведут борьбу за чемпионство, однако претендуют на попадание в Лигу чемпионов.
После 28 матчей Ювентус и Наполи набрали по 56 очков. Ювентус опережает Наполи и занимает необходимое 4 место благодаря дополнительным показателям.